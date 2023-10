Google maksaa Applelle 19 miljardia vuodessa, peläten että Apple kehittää oman hakukoneensa

Googlella on varteenotettavaa kilpailua lähes kaikilla sen toiminnan alueilla: videoissa TikTok haastaa YouTubea ja jopa selaimissa Chromen osuus on "vain" jossain 70 ja 90 prosentin välimaastossa.

Mutta yhdellä osa-alueella Google on täysin ylivoimainen ja siitä se ei aio luopua: haku.

Yhtiö suhtautuu hakukoneensa asemaan lähes pakkomielteisesti, eikä tietenkään syyttä: se itse syrjäytti kilpailevat hakukoneet aikoinaan, vuosituhannen alussa. Tästä syystä yhtiö tietää varsin hyvin, että markkina-aseman voi menettää lähes silmänräpäyksessä (kysykää vaikka Nokialta mobiilimarkkinoista).

Googlen isoin huoli ei liity Microsoftin Bingiin, puhumattakaan vähäpätöisemmistä pelureista kuten DuckDuckGosta. Pienistä hakukoneista puhuttaessa kannattaa myös muistaa se, että esimerkiksi DuckDuckGon hakuindeksi ei ole sen oma, vaan valtaosa hakutuloksista tulee Bingin hakutuloksista.

Joidenkin arvioiden mukaan Googlen kattavuuden kanssa kilpailevan hakukoneen rakentaminen maksaisi miljardeja, kenties jopa kymmeniä miljardeja. Joten potentiaalisia kilpailijoitakaan ei ole näköpiirissä.



Mutta yksi on. Apple.

Hiljattain Yhdysvalloissa alkanut oikeudenkäynti Googlea vastaan syyttää Googlea hakukonemarkkinalla määräävän markkina-asemansa väärinkäytöstä. Oikeusjutun alkumetreiltä lähtien on saatu paljastuksia Googlen kulissien taakse ja yksi aina vain useammin esiin nouseva seikka on se, että yhtiö pelkää tosissaan sitä hetkeä (maksumuuri), jolloin Apple päättäisi julkaista oman hakukoneensa.

Yhdysvallat on rahallisesti Googlen tärkein markkina ja iPhonen asema on järisyttävän kova amerikkalaisten kuluttajien keskuudessa. Samalla lähes kaikki verkon käyttö - ja etenkin verkonkäytön kasvu - on nykyisin mobiilissa. Eli yksinkertaistaen: se, mitä hakukonetta iPhone-käyttäjät käyttävät, ratkaisee sen, mikä hakukone on tärkein hakukone Yhdysvalloissa.

Google tietää tämän. Yhtiö maksaa Applelle siitä, että Googlen haku on iPhonen oletusarvoinen hakukone. Ja summat eivät ole ihan pieniä.

Arvioiden mukaan Google maksaa Applelle joka vuosi 18-20 miljardia dollaria (noin 17 - 19 miljardia euroa) siitä, että Google säilyy iPhonejen oletushakukoneena.

Lisäksi Google on aloittanut ovelan taktiikan Euroopassa, jossa se kannustaa iPhone-käyttäjiä vaihtamaan oletusselaimensa Chromeen. Euroopassa EU:n lait vaativat Applea tarjoamaan oletusselaimen vaihdon muuksi kuin Applen omaksi Safariksi. Kannustamalla Chromeen siirtymiseen, Google saa hieman vipuvartta sitä tilannetta varten, että Safarin käyttämä oletushakukone jonain päivänä yhtäkkiä vaihtuisikin toiseen hakukoneeseen.

Vuodettujen dokumenttien mukaan Google vaikuttaa pelkäävän tosissaan sitä, että Apple jonain päivänä julkaisisi oman hakukoneensa ja valtavan iPhone-käyttäjien massan avulla kaappaisi itselleen välittömästi merkittävän markkinaosuuden globaalistikin.



Vaikka hakukoneen voikin vaihtaa helposti itse, Google tietää varsin hyvin, että oletusasetukset ohjaavat voimakkaasti käyttäjien valintoja. Android-maailmassa tilanne on pitkälti sama: laitevalmistajat saavat käyttöönsä Googlen räätälöimän Androidin vain, jos pakettiin otetaan mukaan koko Googlen ekosysteemin tarjoamat sovellukset - Google Mapsista Gmailin ja YouTuben kautta Googlen hakukoneeseen.