Lenovon taittuvaa näyttöä käyttävä ThinkPad X1 Fold -kannettava nyt saataville Suomessa

Jo vuosi sitten Lenovon julkistama ThinkPad X1 Fold -kannettava piti tulla jo viime vuoden marraskuussa saataville, mutta näin ei tapahtunut.

Lenovo päätti testata laitetta tosielämässä paremmin ennen kuin se tuodaan kuluttajien saataville. Testien tuloksena laitteeseen tehty useita lisäparannuksia. Lenovon mukaan parannuksia ovat muun muassa audio- ja videotoimintojen tarkistukset, saumattomampi tilojen vaihtaminen ja TrackPointin käytettävyyden parantaminen.

Lenovon tiedotteen mukaan parannukset ovat nyt valmiit ja laite tulee viimeinkin ostettavaksi. Laite on ostettavissa myös Suomessa ja nähtävästi hinta alkaa alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti 2999 eurosta.

Laite tulee saataville Lenovon verkkokaupan kautta.

ThinkPad X1 Foldissa on taittuvaa teknologiaa hyödyntävä 16,3-tuumainen OLED-näyttö, jonka resoluutio on 2560 x 2024, ja siinä on jopa 32 Gt LPDDR5- ja jopa 1 TtB SSD-tallennustilaa. Suorituskyvystä vastaa Intelin prosessori ja laite hyödyntää Windows 11 -käyttöjärjestelmää.



Laite toimitetaan 100-prosenttisesti muovittomassa pakkauksessa.

