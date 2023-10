Ihmiset keskustelevat ChatGPT-ääniversion kanssa jopa tunteja

Vuoden 2013 elokuva Her kertoi miehestä, joka askel askeleelta rakastui aina vain enemmän tekoälyyn. Keskustelua käydään pääsääntöisesti nappikuulokkeiden kautta ja tekoälyn äänenä toimii Scarlett Johansson.

Kymmenen vuotta myöhemmin, elokuvan kuvailema maailma on ottanut jättiloikan kohti todellisuutta. Taustalla on kaksi tekijää: vuosi sitten julkaistu ChatGPT sekä sen hiljattain saama tuki puhutulle keskustelulle. (sivuhuomiona: on jokseenkin vaikea uskoa, että ChatGPT on ollut käytössä vasta vajaan vuoden ajan, niin perusteellisesti siitä on tullut osa netin kokonaisuutta)

Nyt elokuvan kuvaama maailma on jo teoriassa - joskin rajallisesti - mahdollinen. Ja vaikuttaa, että ihmiset todellakin käyttävät ChatGPT:tä pitkien, puheella käytävien keskuetelujen kumppanina.





Ars Technica kaivoi artikkelissaan esiin mielenkiintoisia esimerkkejä siitä, millaisia keskusteluja ChatGPT:n kanssa käydään - nimemomaan silloin, kun tekoälyn kanssa keskustellaan ääneen.

Monissa tapauksissa tekoälyä käytettiin fiksusti, vaikkapa omien liikeideoiden pallotteluun, eräänlaisena kuuntelevana korvana - ääneen sanoittamisen on todistettu parantavan ideoiden käsittelyä, vaikka vastapuoli ei aiheesta juurikaan mitään ymmärtäisi.

Mutta myös Her-elokuvan kaltaisia syvempiä, ihmissuhteiden kaltaisia keskusteluja käydään sekä ChatGPT:n että muiden tekoälyjen kanssa entistä enemmän.

ChatGPT:hen on sisäänrakennettuna muutamia estoja, jotka estävät sen sisään uppoamisen: botilta puuttuu pitkän aikavälin muisti ja toisekseen siihen on ohjelmoitu rakenne, joka estää sitä siirtymästä "liian intiimien" aiheiden saralle.

Ars mainitsee kuitenkin artikkelissaan sen, että useat kilpailevat LLM-kielimallit ovat saavuttaneet jo ChatGPT:n käyttämän GPT-4 -kielimallin tason - ja niissä ei vastaavia estoja välttämättä ole. Avoimen lähdekoodin kielimalleista sellaiset voi näppärämpi koodaaja puolestaan poistaa itse.

Mikäli tekoälyn kanssa käy syvempiä keskusteluja, kannattaa muistaa kytkeä ChatGPT:n yksityisyysasetus päälle. Muutoin käytyjä keskusteluja käytetään GPT-kielimallin jatkokehitykseen.

Alla Her-elokuvan traileri: