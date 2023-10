Wilfa toi tyhjennysasemalla varustetun robotti-imurinsa myyntiin - heti 200 euron alennuksessa

Norjalaisomisteinen Wilfa toi viime viikolla Suomessa myyntiin kolme robotti-imuria. Vaihtoehtona löytyy muun muassa jopa turhan pitkän nimellä varustettu Wilfa Innobot RVC-D4000SL+. Kyseinen malli on hyvä nostaa esille aloituskampanjan myötä.

Ennakkomyynnin kampanja on voimassa 15.10.2023 asti. Normaalisti tämän robotin hinta on 899 euroa, mutta aluksi laitetta saa 699 eurolla. Kaupan päälle saa myös Nature ilmankostuttimen, joten edun arvo on yhteensä 289 euroa.

Etu on voimassa Elisalla, DNA:lla, Telialla ja Verkkokauppa.comilla. Lisätietoa saa täältä.

Wilfan robottien osalta Innobot RVC-D4000SL+ kuuluu kärkeen. Siinä on 4000 Pa:n imuteho ja lisäksi siitä löytyy myös moppaustoiminto. SL+ -mallin mukana toimitetaan tyhjennysasema, joka tyhjentää automaattisesti robotin sisällön 2,5 litran pölypussiin. Asemassa on toiminto suodattimen puhdistusta varten, säilytystilaa tarvikkeille, pölypusseille ja puhdistustyökaluille. Lisäksi asema lataa robotin nopeasti.

Asema toimitetaan vain RVC-D4000SL+ -mallin mukana, mutta erikseen sen voi hankkia myös muille RVC-D4000 -malleille.

RVC-D4000SL+:ssa on 360° LiDAR-teknologia, joka optimoi navigoinnin ja tekee siivouksesta tehokasta. Laserin, 12 tarkkuusanturin ja tarkan laajakulmasensorin avulla Innobot luo tarkan kartan kodista ja tunnistaa reaaliaikaisesti esineet ja esteet, kuten lelut, sukan tai muun lattialle jääneen tavaran.

Varsinaista tekoälyä tässä mallissa ei ole, mutta sellainen on toteutettu RVC-D4000AI -robotti-imuriin. Tässä laitteessa tekoäly esimerkiksi havaitsee, tunnistaa ja merkitsee sohvan alle unohtuneen sukan ja välttää ajamasta sen yli. Lisäksi se yrittää nimetä kodin huoneet oma-aloitteisesti.





RVC-D4000SL+ käyttää jopa 4000 Pa:n imutehoa. Mattojen kohdalla robo automaattisesti nostaa tehoja, jotta matot puhdistuvat tehokkaasti.

Innobot voi imuroida jopa 220 m2 yhdellä latauksella normaalin siivouksen aikana. Jos akku ei riitä halutun tilan siivoamiseen kerralla Innobot palaa automaattisesti latausasemalle ja latautuu 60 %:iin ennen kuin se jatkaa puhdistusta siitä, mihin se ennen lataustarvetta jäi.

Akkukapasiteetti on 6400 mAh ja täyteen se latautuu noin 210 minuutissa.

Innobotissa on täysleveä moppi. Koko moppilasta liikkuu edestakaisin hankaavin liikkein mikä osaltaan maksimoi hankauspinnan kokoa, hankaustehoa ja imukykyä.

Robotin kanssa käytetään suomeksi toimivaa Android- tai iOS-sovellusta. Sovelluksen kautta voi päättää imuroidaanko, mopataanko vai tehdäänkö molempia. Käyttäjä voi säätää imutehoa, asettaa mattojen auto-boost toiminnon automaattiseksi, tai määritellä että matot kierretään imuroinnin ja/tai moppauksen ajan. Käyttäjä voi myös asettaa eri tarpeisiin perustuvia kieltoalueita, säätää mopin tärinän voimakkuutta ja vesimäärää, asettaa virtuaaliseiniä, nimetä tai jakaa tiloja jne.