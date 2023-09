C More ja MTV Katsomo yhdistyvät 10. lokakuuta - tässä uuden palvelun hinnat

Jo noin vuosi sitten uutisoitiin C More -suoratoistopalvelun ja MTV Katsomon uudistuksesta, mutta tuolloin ei vielä ollut varmuutta, miten uudistus tarkalleen toteutetaan. Nyt tähän on saatu vahvistus, sillä MTV tiedottaa julkaisevansa lokakuussa uudistetun MTV Katsomo -suoratoistopalvelun.

Uudistettu MTV Katsomo yhdistää MTV:n nykyisten suoratoistopalveluiden, MTV Katsomon ja C Moren, sisällöt yhdeksi palveluksi. Uudistuksen myötä C More poistuu käytöstä.

Lokakuun 10. päivä julkaistava uusi MTV Katsomo kerää kaikki MTV:n sisällöt yhteen osoitteeseen. Uusi palvelu tarjoilee laajan kattauksen laatusisältöjä ja genrejä aina urheilusta viihteeseen, draamasta uutis- ja ajankohtaisohjelmiin sekä realitysarjoihin.

"Uusi MTV Katsomo on koko Suomen kokoinen katsomo. Tuomme kaikki rakastetut sisältömme nyt yhteen palveluun, yhteen osoitteeseen ja yhden kirjautumisen taakse. Yhtenäistämme myös brändejämme osaksi tuttua MTV-brändiperhettä. MTV:n suoratoistopalvelujen katselu on ollut tänä vuonna upeassa kasvussa ja tämä strateginen muutos mahdollistaa meille kasvun jatkumisen", kertoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.

Tarjolla on jatkossakin ilmaista katseltavaa, mutta vaihtoehtona löytyy myös MTV Katsomo+ -tilaus joko ilman mainoksia tai edullisemmin sisältäen myös mainontaa.





Tarjolla on seuraavanlaiset vaihtoehdot:

MTV Katsomo (0 €/kk, mainoksilla)

MTV Katsomo+ (6,95 €/kk, mainoksilla)

MTV Katsomo+ ilman mainoksia (12,95 €/kk)

MTV Katsomo+ Urheilu (36,95 €/kk, mainoksilla)

MTV Katsomo+ Urheilu ilman mainoksia (42,95 €/kk)



C Moren sivuilla kerrotaan, että C More -suoratoistopalvelun käyttö loppuu syksyn aikana myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan. C Moren asiakkaat tulevat saamaan henkilökohtaisesti tiedon, kun C Moren käyttö on päättymässä.

Nykyisten tilausten hintojen kerrotaan säilyvän muutoksen yhteydessä ennallaan. Käyttäjältä vaaditaan sen verran vaivaa, että nykyisen C More -sovelluksen tilalle tulee asentaa MTV Katsomo -sovellus.





Uutta MTV Katsomoa katsellaan samoilla laitteilla kuin C Morea, eli tietokoneella, mobiililaitteilla, Samsung Smart TV:llä, LG:n Smart TV:llä, Android TV -laitteella ja Apple TV:llä. Kuvan voi siirtää isommalle ruudulle näppärästi myös HDMI-piuhan, AirPlayn tai Chromecastin avulla.

C More -palvelussa käytössä olleet profiilit eivät siirry uuteen MTV Katsomoon sillä uusi MTV Katsomo ei tue katseluprofiileja. Kaikki suosikkisi siirtyvät MTV Katsomoon, C More kertoo.

Lokakuussa Suomen suoratoistopalveluiden osalta tapahtuu muuallakin. Aiemmin Elisa tiedotti jättävänsä Viaplayn ja Elisa teki uuden sopimuksen Nelonen Median kanssa. Elisa Viihde -alkuperäissarjat tulevat Ruutu+-tilauksella katsottavaksi 1.10.2023. Samana päivänä Elisa Viihde Viaplay muuttuu Viaplayksi.