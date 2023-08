Elisa Viihde Viaplay muuttaa nimensä Viaplayksi - Alkuperäissarjat siirtyvät Ruutu+ -palveluun

Kolmisen vuotta sitten Elisa Viihteen Aition ja Viaplay Leffat & Sarjat -paketin sisällöt yhdistyivät saman paketin alle ja yhdistymisen myötä palvelun nimeksi tuli Elisa Viihde Viaplay.

Nyt suoratoistopalveluun on luvassa muutoksia, sillä Elisa Viihde Viaplay jatkaa pian nimellä Viaplay ja samalla Elisan ja Nelonen Median uuden yhteistyön myötä alkuperäissarjat siirtyvät Ruutu+ -palveluun.

Elisan ja Nelonen Median yhteistyön myötä Elisa Viihde -alkuperäissarjat tulevat Ruutu+-tilauksella katsottavaksi 1.10.2023. Samana päivänä Elisa Viihde Viaplay muuttuu Viaplayksi.

Elisan ja Viaplay Groupin yhteistyö kuitenkin jatkuu, joten Viaplay-suoratoistopalvelun sekä V sport ja elokuvakanavat ovat uusien ja nykyisten asiakkaiden saataville jatkossakin.





Elisa kertoo, että se tiedottaa lähipäivinä Elisa Viihde Viaplayn suoratoistopalvelua tilaaville asiakkaille tulevasta muutoksesta.

Lokakuusta alkaen Viaplaysta löytyvät urheilut, kuten Valioliiga, Formula 1, NHL ja Bundesliiga, ja elokuvia, kuten A Man Called Otto, Sing 2, Everything Everywhere All At Once, Suon villi laulu, Belfast, Whitney Huston: I want to Dance With Somebody ja Asterix & Obelix – Lohikäärmeen valtakunnassa.

Ruudun kotimaisen sisällön tarjonta puolestaan kasvaa selvästi. Ruutu kertoo, että kaikki Elisa Viihteessä jo julkaistut alkuperäissarjat, kuten Pohjolan laki, Sipoon herttua ja kymmenet muut kotimaiset huippusisällöt sekä yli sata kotimaista elokuvaa lisätään Ruudun ohjelmakirjastoon katseltavaksi Ruutu+-tilauksella 1.10. alkaen.

Uudet Elisa Viihteen alkuperäissarjat tulevat jatkossa katsottavaksi Ruutu+-tilauksella. Esimerkiksi Ivalon kolmas kausi julkaistaan Ruudussa 4.10..

Nykyisten Ruutu+ -tilaajien ei tarvitse tehdä mitään, vaan sarjat ja elokuvat tulevat heti katsottavaksi, kun muutos tapahtuu.

"Elisa Viihteen laadukkaat ja palkitut kotimaiset sisällöt täydentävät upeasti Ruudun ohjelmakirjastoa ja vahvistavat Ruudun asemaa parhaiden kotimaisten sisältöjen kotina. Jatkuvasti muuttuvalla suoratoistomarkkinalla kilpailemme myös kansainvälisten jättiläisten kanssa: suomalaisten yleisöjen tunteminen ja parhaat kotimaiset sisällöt ovat tässä kisassa meille ehdoton kilpailuetu", Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso sanoo.

Uuden yhteistyön myötä Elisa myy Ruutu+, Ei-mainoksia ja Urheilu -tuotteiden yhdistelmiä aivan kuten Ruudustakin tilattuna. Elisan myyminä ne ovat kiinteitä yhdistelmiä.





Elisan kautta onnistuu pian myös Elisa Viihteen ja Ruutu+:n tilaaminen yhteishintaan, joka on 26,99 euroa kuukaudessa.

Toistaiseksi ei ole selvää, vaikuttavatko muutokset palveluiden hintoihin.