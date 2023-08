Razer BlackWidow V4 75 % -näppäimistön kytkimet ovat vaihdettavissa

Razer julkisti kuukausi sitten BlackWidow V4- ja BlackWidow V4 X -näppäimistöt, jotka liittyivät BlackWidow V4 Pro -näppäimistön seuraan. Nyt samaan sarjaan on tuotu BlackWidow V4 75 % -malli, joka on nimensä mukaisesti 75% -kokoluokan laite.

BlackWidow V4 75 % -näppäimistössä on panostettu vahvasti kustomointiin.

Näppäimistössä on vakiona Razerin kolmannen sukupolven tuntopisteellisiä Orange-kytkimiä. Jos nämä kytkimet eivät miellytä, käyttäjä voi vaihtaa ne helposti muihin. Näppäimistö tukee sekä 3- että 5-pinnisiä kytkimiä hot-swappable -ominaisuuden myötä.



Näppäimistössä on tiivisteellä varustettu FR4-levy sekä kaksi ääntä vaimentavaa vaahtomuovia. Ääntä vähentävät myös valmiiksi voidellut vakauttajat, ja piirilevyssä on valmiit reiät ruuvattavia lisävakauttajia ajatellen.

BlackWidow V4 75 % -näppäimistössä käytetään Doubleshot ABS -näppäinhattuja, mutta nämäkin voi halutessaan vaihtaa kytkimien MX-kiinnityksen myötä.

Razerin uusin näppäimistö tietenkin sisältää Razerin Chroma RGB -valaistuksen. Oikeasta yläkulmasta löytyy rulla ja kaksi muuta mediapainiketta. Näppäimistö käyttää langallista yhteyttä, mutta USB-C -kaapeli on irrotettavissa, joten senkin voi vaihtaa muuhun haluamaansa tarvittaessa. Mukana tulee myös magneeteilla kiinnittyvä rannetuki.

Mustan BlackWidow V4 75%:n hinta on 219,99 euroa ja valkoinen versio maksaa kympin enemmän.

Näppäimistö on saatavilla Razerin verkkokaupasta, mutta ainakin toistaiseksi näppäinasettelun osalta on tarjolla vain US- ja ISO-versiot.

BlackWidow V4 75% on mielenkiintoinen lisäys Razerilta ja se on saanut kehuja esimerkiksi BadSeed Techilta.