Google Onen Dark Web -raportti on nyt käytettävissä Suomessa

Google julkaisi tämän vuoden maaliskuussa Dark Web -raportin, joka aluksi saapui yhdysvaltalaisille käyttäjille. Sittemmin ominaisuus on saapunut uusiin maihin ja nyt myös Suomessa raporttia voi hyödyntää.

Dark web -raportti valvoo internetin pimeää verkkoa, jossa myydään varastettuja tietoja. Jos Google havaitsee, että sinun henkilökohtaiset tietosi ovat päätyneet pimeään verkkoon tietosuojaloukkauksen seurauksena, saat ilmoituksen Dark web ‑raportin muodossa.

Dark web -raportti on osa maksullista Google One -tilausta, mutta toimii tietyiltä osin myös ilmaiseksi. Google One -tilaus kuitenkin tarvitaan esimerkiksi jatkuvaa valvontaa varten.

Suomessa Dark web -toiminto seuraa henkilökohtaisia tietoja, joita ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika. Lisäksi raportti kertoo, mikäli käyttäjätunnus, salasana ja nimi ovat päätyneet pimeään verkkoon.

Itsellä raportti kertoo, että tietojani on vuodettu pimeään verkkoon 16 tietosuojaloukkauksen yhteydessä. Uusin loukkaus on tapahtunut tämän vuoden tammikuussa.





Googlen mukaan kaikissa tapauksissa on sähköpostiosoitteeni on vuotanut. Salasanoja on vuotanut 10 kertaa, käyttäjätunnus neljästi ja nimi kahdesti.

Raportin yhteydessä Google antaa vihjeitä, joilla voi suojata omia tietoja paremmin. Ehdotettuja vaiheita ovat esimerkiksi salasanan vaihtaminen ja kaksivaiheisen vahvistuksen käyttöönottaminen.

Dark web -raporttia voi käyttää oman Google One -tilin asetuksista.

Hiljattain Google tiedotti, että se lähettää pian käyttäjille ilmoituksia, mikäli henkilökohtaisia tietoja löytyy Googlen hausta.