Chrome poistumassa Googlen omasta käyttöjärjestelmästä, tilalle uusi Lacros -selain

Googlella on ollut jo vuosien ajan ongelma. Yhtiön omassa käyttöjärjestelmässä, ChromeOS:ssa on yksi perustavanlaatuinen "vika", jota Google on pyrkinyt ratkomaan jo vuosien ajan. Ja niin hullulta kuin asia kuulostaakin, ongelma on siinä, että Chrome-selain on kiinteä osa ChromeOS-käyttöjärjestelmää.

Alunperin tämä oli täysin suunniteltua, sillä ChromeOS:n idea oli alunperin se, että siihen ei asenneta lainkaan sovelluksia - sen sijaan kaikki "sovellukset" ovat vain verkkosivustoja tai HTML/JavaScript-yhdistelmällä selaimessa toimivia paikallisia "verkkopalveluita". Eli ChromeOS oli tavallaan vain itsenäiseksi käyttöjärjestelmäksi venytetty Chrome-selain.

Noh, tuon jälkeen ChromeOS on venynyt ja paukkunut ja laajentunut. Ja tuonut samallaan mukanaan ongelman: päivitettävyyden.

Selaimista löytyy todella usein kriittisiä tietoturva-aukkoja. Joka on tavallaan loogista, koska myös pahikset etsivät aukkoja nimenomaan selaimista - niillähän me kuolevaiset verkkoa käytämme. Joten selainvalmistajat joutuvat myös reagoimaan löydettyihin tietoturva-aukkoihin hyvinkin nopeasti, julkaisemalla niihin paikkauksia - usein jopa vuorokauden sisään aukon löytymisestä, jos kyseessä on kriittinen ongelma.



ChromeOS:ssa ja sitä käyttävissä Chromebook-kannettavissa tämä aiheuttaa sen ongelman, että koko käyttöjärjestelmä pitää päivittää, jotta Chrome-selaimesta löytynyt haavoittuvuus saadaan paikattua. Käyttöjärjestelmän päivitys on kuitenkin kertaluokkaa järeämpi toimenpide kuin pelkän erillisen selaimen päivittäminen, koska myös testattavaa on huomattavasti enemmän ennen päivityksen julkaisua. Näin ollen päivitykset selaimesta löytyneisiin aukkoihin saattavat kestää kauemmin kuin olisi suotavaa.

Lisäksi ongelmaa aiheuttavat myös vanhat Chromebook-tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmän tuki on jo loppunut. Niitä käytetään edelleen, mutta niille ei voida jaella selainpäivityksiä, koska käyttöjärjestelmään tehdyt päivitykset eivät välttämättä toimi enää niissä - ja käyttöjärjestelmä ja selain ovat ChromeOS:ssa kiinteästi kytkettyjä toisiinsa.

Google on tietojen mukaan työskennellyt jo vuosien ajan irrottaakseen Chrome-selaimen omaksi palakseen, irti ChromeOS-käyttöjärjestelmästä. Ja tietojen mukaan nyt ollaan hyvin, hyvin lähellä. Ilmeisesti niin lähellä, että veikkauksien mukaan jo elokuun lopussa Chromebookeille tipahtaa päivitys, jossa selain irtoaa käyttöjärjestelmästä.

Ja uusi, irrotettu selain ei kulje enää nimellä Chrome, vaan sen nimeksi on näillä näkymin tulossa Lacros.

Käytännön elämässä muutoksen ei pitäisi näkyä ChromeOS:n käyttäjille juuri mitenkään. Merkittävin ero tulee olemaan se, että selain saattaa jatkossa saada päivityksiä useammin kuin itse käyttöjärjestelmä. Google on tyypillisesti päivittänyt ChromeOS:ää noin kuukauden välein, mutta selainta saatetaan päivittää jatkossa huomattavasti tiheämminkin.