Rokid Station yhdessä AR-lasien kanssa mahdollistaa Android TV:n katselun missä tahansa

Rokid julkaisi ja toi ennakkotilattavaksi Rokid Station -laitteen. Kyseessä on pienikokoisesta Android TV -laitteesta.

Rokid Station muistuttaa ulkonäöltään Chromecast with Google TV -laitteen kaukosäädintä. Painikkeiden lisäksi samaan laitteessa on yhdistetty 5000 mAh akku, piirisarja, Wifi 5, Bluetooth 5.0 sekä Android TV 12 -käyttöjärjestelmä.

Stationissa on Micro-HDMI- ja USB-C -liitännät, joiden avulla Stationin saa yhdistettyä näyttöön. Stationia voi käytännössä käyttää minkä tahansa näytön kanssa, mutta paras käyttökohde sille löytyy yhdessä Rokid Max -AR-lasien kanssa.

Yhdessä näiden laitteiden avulla Android TV:n sisältöä, kuten erilaisia suoratoistopalveluita, pystyy katselemaan missä tahansa. Lisäksi Station tukee Chromecastia eli sisältöä voi laitteeseen toistaa puhelimesta. Rokid Stationin 5000 mAh akusta riittää virtaa jopa viiden tunnin katseluun, mutta sitä voi katselun yhteydessä myös ladata.





Rokid Station on nyt ennakkotilattavissa Rokidin verkkokaupasta 129 dollarin hinnalla. Yhdessä Rokid Max -lasien kanssa hintaa on 529 dollaria. Verojen ja muiden kulujen kanssa Suomeen tilattaessa paketin hinta on 669 dollaria eli noin 640 euroa.