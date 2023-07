Galaxy Tab S9 -tabletit sijoittuvat Android-tablettien huipulle

Samsung on yksi niistä harvoista Android-valmistajista, joka on tasaisesti panostanut tabletteihin. Korealaisjätti on edennyt tablettien osalta nyt Galaxy Tab S9 -sarjaan, joka sisältää kolme erilaista vaihtoehtoa.

Malliston pohjalla on Tab S9, keskivaiheilla Tab S9+ ja huipulla Tab S9 Ultra.

Samsungin mukaan kyseessä on premium-tason tableteista, jotka asettavat uuden standardin. Tab S8 -sarjaan verratessa uudet laitteet tarjoavat astetta parempaa suorituskykyä sekä parempaa kestävyyttä IP68-luokituksen ansiosta.

"Markkinoilla ei tällä hetkellä ole Galaxy Tab S9:n kaltaisia laitteita. Se on omassa tuotekategoriassaan todellinen suunnannäyttäjä: ensimmäinen, joka tarjoaa yhdessä premium-paketissa juuri niitä kokemuksia, joita käyttäjät eniten rakastavat tableteissa. Galaxy Tab S9 -sarja antaa käyttäjille mahdollisuuden toteuttaa suuria ideoitaan ja herättää ne henkiin vaivattomasti", sanoo Samsung Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Malliston kärkimalli on myös malliston suurin vaihtoehto. Ultrassa on 14,6-tuumainen näyttö.

Tab S9+:ssa on 12,4-tuumainen ja Tab S9:ssä 11-tuumainen näyttö. Jokaisessa hyödynnetään Dynamic AMOLED 2X -paneelia ja virkistystaajuus vaihtelee dynaamisesti 60-120 hertsin välillä, joka muun muassa pidentää käyttöaikaa. Kuvasuhde on 16:10.





Tab S9 Ultra

Ultrassa on 11 200 mAh akku, Tab S9+:ssa 10 090 mAh akku ja Tab S9:ssä 8400 mAh akku. Painon osalta suurin malli painaa 737 grammaa, Tab S9+ 586 grammaa ja pienin malli 500 grammaa.





Veden- ja pölynkestävyyden ansiosta Tab S9 -laitteita voi huoletta käyttää ulkoilmassa ja vaikkapa sateella. Laitteissa on Vision Booster -tekniikka, joka tunnistaa automaattisesti kirkkaat valaistusolosuhteet ja mukautuu niihin pitäen näytön elävänä ja yksityiskohtaisena. Tarjolla on myös erilaisia koteloita, joiden avulla tabletti pysyy pystyssä tasaisella pinnalla.





Tabletti pysyy kotelon jalan ansiosta pystyssä

Näyttö tukee S Pen -kynää, joka on myös saanut IP68-luokituksen. Kynä kiinnittyy laitteiden taakse ja se latautuu sille sopivassa paikassa nyt molemmin päin.

Tab S9 Ultrassa ja Tab S9+:ssa on 13 megapikselin pääkamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma. Tab S9:ssä on vain pääkamera. Etupuolella Ultrassa on 12 megapikselin etukamera ja myös 12 megapikselin ultralaajakulma. Kahdessa muussa mallissa on vain 12 megapikselin ultralaajakulma edessä.

Näytön kaverina toimivat neljä kaiutinta, jotka ovat Tab S8 -sarjaan verratessa 20 prosenttia suurempia, ja siten tarjoavat voimakkaamman äänikokemuksen Dolby Atmos -äänellä.

Tehoista vastaa Galaxy S23 -sarjasta ja myös uusista Flip5- ja Fold5-älypuhelimista tuttu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy -piiri, jonka parina on 8, 12 tai jopa 16 gigatavua RAMia. Suurin RAM-löytyy vain Ultrasta.

Suuren suorituskyvyn lisäksi Samsung kehuu Galaxy Tab S9 -sarjan olevan kaikkien aikojen lämpötehokkain Galaxy Tab -mallisto uuden höyrykammion ansiosta. Uusi kaksisuuntainen lämmönpoisto mahdollistaa ja ylläpitää parempaa suorituskykyä pidempikestoisen käytön aikana.

Tab S9 -sarjan koneet tulevat saataville Android 13 -käyttöjärjestelmällä, jossa on Samsungin oma One UI 5.1 -käyttöliittymä. Samsung lupaa tableteille neljän sukupolven One UI- ja Android OS -päivitykset aina Android 17 -versioon asti sekä viiden vuoden tietoturvapäivitykset.





Android-tabletit ovat viime aikoina olleet nosteessa, sillä Google on tehnyt töitä sen eteen, että suurella näytöllä homma hoituu helpommin. Google myös itse julkisti hiljattain tabletin ja saman teki myös esimerkiksi OnePlus Pad-tabletin muodossa.

Myös Samsung on tehnyt tablettien ohjelmistoon omia lisäyksiä, jotta suuremmasta alueesta saa enemmän irti. Esimerkiksi Multi Window -toiminnolla saa näytölle näkyviin jopa kolme sovellusta samanaikaisesti ja Pop-Up View -toiminnolla sovelluksia voi tuoda näkyviin kelluvina ikkunoina siten, että koko aloitusnäyttö on näkyvissä.

Lisälaitteena saa hankittua erillisen näppäimistön, jonka kanssa tableteissa saa hyödynnettyä Samsungin Dexiä, joka mukauttaa tabletin käyttöjärjestelmän enemmän läppäreistä tutuksi työpöydäksi. DeX Modessa on helposti seurattava kohdistin, joustava ikkunan koon ja paikan säätö sekä Second Screen -ominaisuudet PC-näytön peilaamiseksi tai laajentamiseksi tabletille.





Tab S9 -sarja tukee näppäimistöä

Tietyt sovellukset myös toimivat isolla näytöllä paremmin. Esimerkiksi LumaFusion -videoeditointisovellus osaa ottaa hyödyn isosta näytöstä ja Clip Studio Paint on muutettu virtaviivaiseksi tablettikäyttöliittymäksi, joka sopii esimerkiksi piirtämiseen ja maalaamiseen.

Muita tablettien ominaisuuksia ovat sormenjälkilukija näytön alla, muistikorttipaikka, 5G-tuki (erillisessä mallissa), Wifi 6E ja Bluetooth 5.3.

Galaxy Tab S9 -sarja on ennakkotilattavissa valikoiduilta jälleenmyyjiltä 26. heinäkuuta 2023 alkaen ja yleisesti saatavilla 11. elokuuta 2023 alkaen.





Suositushinnat:

Galaxy Tab S9 949 – 1 299 €

Galaxy Tab S9+ 1 199 – 1 549 €

Galaxy Tab S9 Ultra 1 449 – 2 099 €



Laitteiden kaksi värivaihtoehtoa ovat Silver Beige ja Graphite.

Tablettien pakkauksessa toimitetaan USB-C -kaapeli ja S Pen -kynä. Näppäimistö tulee hankkia erikseen, mutta ennakkotilaajat saavat sen kaupan päälle.

Jos ennakkotilaat Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra -mallin 26.7.-11.8.2023 välisenä aikana, saat kaupan päälle Book Cover Keyboard Slim -näppäimistökuoren (arvo 159,9 € - 229,9 €).