Tutkimus: ChatGPT on kehno kertomaan vitsejä, kierrättää samoja vitsejä aina vain uudestaan

Tietysti tätäkin on pitänyt tutkia. Kaksi saksalaista tutkijaa on testannut ChatGPT:n ilmaisversion käyttämän GPT-3.5-kielimallin kykyä ymmärtää ja tuottaa huumoria.

Tutkimuksessa selvisi, että ChatGPT:n kyky tuottaa vitsejä on perin kehno, sillä tekoälyä pyydettiin kertomaan vitsi 1008 kertaa ja testatuista kerroista 90 prosentissa tapauksissa vitsi oli aina yksi kahdestakymmenestäviidestä samasta vitsistä.

Tutkijat päätyivät tulokseen, että ChatGPT on todennäköisesti oppinut vitsinsä opetusvaiheessa eikä se niinkään osaa luoda uutta huumoria valtavan opetusmateriaalinsa pohjalta. Tilanne on tietysti voinut muuttua GPT-4 -kielimallin osalta, joka otettiin käyttöön ChatGPT:n maksullisessa versiossa keväällä 2023.

Testi toteutettiin englanniksi, koska ChatGPT:n kielimallin suurin opetukseen käytetty materiaalilähde on englanniksi. Tekoälyn suosikkivitsiksi, eli vitsiksi, jota se tarjoili käyttäjille useimmin, osoittautui sanaleikki, joka ei käänny suoraan suomeksi:



Vastaus: Because he was outstanding in his field.