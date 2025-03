Firefox pitää päivittää heti tai lisäosat eivät toimi

Mozilla käskee Firefoxin käyttäjiä päivittämään selaimensa välittömästi.

Mikäli käytössä on versiota 128 vanhempi versio Firefoxista, sen juurivarmenne on vanhentunut eilen (14.3.2025). Juurivarmenteen vanhennuttua selaimen lisäosat eivät enää toimi lainkaan ja lisäksi selain on altis tietoturvaongelmille.

Kehotus koskee kaikkia Firefoxin versiota, eli selain pitää päivittää, olipa käytössä sitten Windows, macOS, Android tai Linux. Ainoastaan iOS-versio Applen laitteille on varmuudella tarpeeksi tuore, jotta juurivarmenne ei ole voinut vielä hapantua käsiin.

Mozillan tukisivuston mukaan juurivarmenteen vanhentuminen johtaa lisäosiin liittyvien ongelmien lisäksi myös siihen, että selain ei varoita käyttäjäänsä enää mahdollisesti tietovuodoissa karanneista salasanoista.

Tietokoneille Firefoxin voi ladata turvallisimmin Firefoxin viralliselta lataussivustolta. Androidille päivitys pitää hoitaa Googlen sovelluskaupan kautta.



Yrityskäyttäjillä voi olla käytössä Firefoxin ns. ESR-versioita ja niissä ongelma koskettaa ESR 115.13 -versiota vanhempia Firefoxeja.