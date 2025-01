Valkoinen Talo poisti espanjankieliset sivunsa

Yhdysvaltain presidentinhallinnon virallinen sivusto, eli Valkoisen talon sivusto whitehouse.gov on poistanut espanjankielisen version sivustosta kokonaan.

Aiemmin sivusto löytyi osoitteesta whitehouse.gov/es/, mutta nyt sivustolla tulee vastaan vain 404-virheilmoitus, joka kertoo, että kyseistä sivua ei ole olemassakaan.

Vielä eilen, 20.1.2025, sivusto oli olemassa ja sen arkistoitu versio löytyy Internet Archivesta.

Virheilmoitus aiemmin toimineella espanjankielisellä Valkoisen talon sivustolla tarjoaa linkin, josta voi siirtyä Valkoisen talon englanninkieliselle etusivulle. Linkin tekstinä käytetään sanamuotoa "Go home", joka teknisesti toki tarkoittaa myös kotisivulle siirtymistä, mutta kääntyy myös muotoon "Mene kotiisi".

Yhdysvalloilla ei ole virallista kieltä lainkaan, vaan englanti on maan de facto kansallinen kieli. Sitä ei kuitenkaan ole säädetty maan viralliseksi kieleksi missään lainsäädännössä. 32 osavaltiota viidestäkymmenestä on säätänyt kunkin osavaltion omaksi viralliseksi kieleksi englannin, mutta liittovaltion tasolla näin ei ole tehty.



Yhdysvaltain väestöstä 13,4 prosenttia puhuu äidinkielenään englantia, kun taas 78 prosenttia väestöstä puhuu äidinkielenään englantia.

Sanavalinta espanjankielisen sivuston virheilmoituksen linkissä ("Go Home") on mitä ilmeisimmin tietoinen, sillä muilla 404-virheilmoitussivuilla, kuten vaikkapa keksityllä suomenkielisellä whitehouse.gov/fi/ -sivulla samainen painike on tavallisten verkkosivujen tapaan otsikoitu, eli siinä lukee "Go to Home Page" eli "siirry kotisivulle".



ruutukaappaus muulta Valkoisen talon 404-virhesivulta, tässä tapauksessa keksityltä whitehouse.gov/fi/ -osoitteesta