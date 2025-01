FakeUpdates jälleen Suomen yleisin haittaohjelma - tekoälyä ja kaksoiskiristystaktiikoita käyttävä FunkSec aktiivisin kiristysryhmä

Check Point Softwaren joulukuun 2024 haittaohjelmakatsaus paljastaa yleisimmät haittaohjelmat ja aktiivisimmat kiristysryhmät.

Suomen ja maailman yleisin haittaohjelma on jälleen FakeUpdates, joka on pysytellyt kärjessä jo useamman kuukauden ajan. Välillä kärkipaikkaa on pitänyt jokin muu haittaohjelma, kuten marraskuussa Androxgh0st.

FakeUpdates on JavaScriptillä kirjoitettu latausohjelma, joka tallentaa haitalliset hyötykuormat levylle ennen niiden suorittamista, ja levittää muita haittaohjelmia.

Joulukuun osalta Check Point nostaa esille FunkSec -kiristysohjelmaryhmän, joka oli joulukuussa aktiivisin. Ryhmä julkaisi joulukuussa 2024 tietoja yli 85 uhrista, mutta Check Pointin mukaan monet väitteet uhrien määrästä ovat vahvistamattomia, mikä herättää kysymyksiä ryhmän uskottavuudesta.





FunkSecin kerrotaan käyttävän tekoälyavusteisia taktiikoita ja kaksoiskiristystä eli tietojen salaamisen lisäksi hyökkääjä uhkaa varastettujen tietojen vuotosivustolla julkaisemisella tai myymisellä korkeimman tarjouksen tehneelle.

Suomen yleisimmät haittaohjelmat joulukuussa 2024