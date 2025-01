SteamOS laajeni Steam Deckin ulkopuolelle - Lenovolta ensimmäinen virallisesti lisensoitu kolmannen osapuolen laite

Steam -pelialustasta tunnettu Valve julkisti vuoden 2021 kesällä kannettavan Steam Deck -pelilaitteen, joka käyttää Valven kehittämää SteamOS -käyttöjärjestelmää.

Tähän saakka SteamOS on ollut vain Steam Deckin käytettävissä, mutta nyt CES 2025 -teknologiamessuilla Lenovo julkisti Legion Go S -laitteen, joka on ensimmäinen virallisesti lisensoitu kolmannen osapuolen laite SteamOS -käyttöjärjestelmällä. Valve myös kertoo jatkavan SteamOS-tuen laajentamista muille laitteille.

SteamOS on optimoitu käyttämään Steamia ja siten nopean ja helpon pääsyn laajaan valikoimaan pelejä. Käyttöliittymä on optimoitu ohjaimella navigoimiseen, ja Steam-pelien asentaminen ja pelaaminen onnistuu helposti. Käyttöjärjestelmä mahdollistaa myös muiden käynnistysohjelmien asentamisen.



Lenovo Legion Go S

SteamOS -käyttöjärjestelmää hyödyntävä Legion Go S sisältää 8 tuuman kosketusnäytön 1920 x 1200 pikselin tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella.

Laitteeseen saa AMD Ryzen Z2 Go- tai AMD Ryzen Z1 Extreme -suorittimen ja jopa 32 gigatavua 7500Mhz LPDDR5X -RAM-muistia. 730 gramman laitteessa on myös 55,5 Whr:n akku, Wifi 6E, USB 4 -portti ja microSD-korttipaikka sekä tietenkin erilaiset painikkeet laitteen ohjaamiseen ja pelaamiseen.

SteamOS:lla varustettu Legion Go S tulee saataville huhtikuusta 2025 alkaen, ja hinnat euroissa ilmoitetaan pian. Saman laitteen saa myös Windows-käyttöjärjestelmällä ja tämän laitteen hinta alkaa 629 eurosta.