Vakuutusjätti: Robottitaksit ovat selkeästi ihmiskuskeja turvallisempia, kaikin tavoin

Yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöistä, Swiss Re, on analysoinut itsestään ajavien taksien turvallisuustietoja ja verrannut niitä ihmiskuskien tilastoihin.

Suurinta vertailudataa tarjosi Googlen emoyhtiön, Alphabetin, omistaman Waymon robottitaksien armeija, joka toimii jo usealla paikkakunnalla Yhdysvalloissa. Lisäksi Waymo on toiminut jo usean vuoden ajan, joten yhtiön robotakseille on kertynyt jo merkittävä määrä kilometrejä liikenteen seassa.

Waymon taksit ovat suhanneet vuosien saatossa yhteensä 40,7 miljoonaa kilometriä. Tuota dataa verrattiin ihmiskuskien aiheuttamiin onnettomuuksiin ja niistä syntyneiden vakuutusvahinkojen määrään. Ihmiskuskien dataa oli tarjolla luonnollisesti merkittävästi enemmän, yli 300 miljardin ajokilometrin verran.

Swiss Ren mukaan Waymon robottitaksit aiheuttivat 88 prosenttia vähemmän omaisuusvahinkoja suhteutettuna ajettuihin kilometreihin kuin ihmiskuskit. Mutta vielä merkittävämpi ero oli henkilövahinkojen osalta, sillä Waymon itsestään ajavien autojen vuoksi tapahtui 92 prosenttia vähemmän henkilövahinkoja kuin ihmiskuskien ajamana. Tässäkin data oli suhteutettu ajettuihin kilometreihin.



Vakuutusyhtiö halusi kuitenkin tasoittaa hieman pelikenttää ihmiskuskien eduksi ja teki erillisen vertailun itsestään ajavien autojen ja aivan uudenkarheiden ihmisohjattavien autojen välillä. Ajatuksena oli, että kenties kehittyneet turvalaitteet ja ajoavustimet tasoittaisivat eroa merkittävästi.

Uusilla autoilla ero kaventuikin - mutta vain marginaalisesti. Itsestään ajavat Waymot olivat edelleen henkilövahinkojen osalta 90 prosenttia turvallisempia liikenteessä ja 86 prosenttia turvallisempia omaisuusvahinkojen osalta kuin ihmiskuljettajat.

Vertailussa käytetty ihmiskuljettajien data ei ollut taksikuskien dataa, vaan kattoi yleisesti kuljettajia Yhdysvalloissa.

Swiss Re tosin painottaa, että Waymon autot liikkuvat vain kaupungeissa, kun taas vakavimmat onnettomuudet ihmiskuskeilla tapahtuvat nimenomaan maaseudulla, jossa etenkin ihmisuhreja vaativat onnettomuudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin kaupungeissa.

Swiss Re on yksi maailman suurimmista jälleenvakuuttajista, eli se ei tarjoa niinkään vakuutuksia tavallisille kansalaisille. Sen sijaan vakuutusyhtiöt, kuten vaikkapa kotimaiset If, Lähitapiola ja Pohjola, vakuuttavat omat vakuutuksensa Swiss Ren kaltaisilla yhtiöillä.

Mutta vakuuttaminen on matematiikkaa, eli yhtiötä kiinnostaa luonnollisesti eri liikennetyyppien riskikertoimet, koska yhtiö arvioi vakuutustensa riskejä ja hintoja niiden kautta. Swiss Re on Waymon vakuutuskumppani, mutta tutkimus on tieteellisesti vertaisarvioitu.