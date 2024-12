MobilePaylla saat selville kännykkänumeron omistajan nimen - myös salatut numerot

Useimmat suomalaiset tietävät, että puhelinnumeroiden omistajatiedot voi hakea vaikkapa Fonecta Callerin avulla ja suoramarkkinoijien tiedot paljastaa vaikkapa Kuka Soitti -sivusto.

Mutta yksi sovellus paljastaa puhelinnumeron käyttäjän nimen jopa tehokkaammin kuin kumpikaan edellä mainituista palveluista - vaikka sitä ei ole oikeastaan numeron omistajan selvittämiseen edes tarkoitettu.

Kyseessä on tietysti valtavan suosittu MobilePay, joka on nykyisin norjalaisen Vippsin omistuksessa.

Kikka toimii käytännössä näin:





Avaa ensin MobilePay-sovellus. Sen jälkeen napauta sovelluksesta kohtaa Lähetä. Syötä tämän jälkeen se puhelinnumero, minkä omistajatietoa kaipailet. Ja kas, on hyvin todennäköistä, että esiin pamahtaa kyseisen kännykkänumeron käyttäjän nimi.

Rahan lähetyksen voi luonnollisesti katkaista tässä kohden. Tieto siitä, että jonkun nimi on kaivettu tällä tavalla esiin, ei koskaan välity "rahalähetyksen vastaanottajalle" itselleen.

MobilePay toimii usein itse asiassa Fonecta Calleriakin paremmin, etenkin numeroihin, jotka on yrityksen hallinnassa, mutta joita käyttää yksityishenkilö.

Miksi MobilePay toimii näin?

MobilePayn käyttö vaatii nykyisin sekä puhelinnumeron varmennuksen tekstiviestillä että vahvan tunnistautumisen. Eli käyttäjätilin omistaja on varmistettu ja myös puhelinnumero on tuplavarmennettu. Näin ollen voi olla lähes sataprosenttisen varma siitä, että MobilePayn kertoma nimi on oikeastikin kyseistä puhelinnumeroa käyttävä henkilö.

Syy sille, miksi nimet löytyvät niin hyvin MobilePayn avulla, johtuu tietystikin MobilePayn valtavasta suosiosta Suomessa. Siitä on tullut vuosien mittaan eräänlainen de facto tapa, jolla ihmiset maksavat vaikkapa Torista tai Facebookin kauppapaikoilta ostettuja ostoksia toisilleen. Ja koska palvelua ei voi käyttää ilman, että sinne on rekisteröitynyt vahvalla tunnistautumisella, on MobilePaylla käytössä valtava tietokanta suomalaisten varmennetuista kännykkänumeroista.

Vielä taannoin MobilePayssa pystyi piilottamaan oman nimensä ja vaihtamaan sen vaikkapa lempinimeensä, mutta yhtiö muutti käytäntöään jossain vaiheessa ja nykyisin sovellus palauttaa aina nimenomaan ihmisen täyden etu- ja sukunimen. MobilePayn omien ohjesivujen mukaan nimen salaaminen ei ole mahdollista. Yhtiön mukaan tällä ehkäistään rikollisuutta, kun ostaja tietää myyjän oikean, varmennetun nimen.

Kikka on ollut netin keskustelualueilla tiedossa jo pidempään, mutta hiljattain se keräsi jälleen isosti näkyvyyttä, kun sitä jaettiin Threadsissa.

Ainoa tapa estää oman nimensä löytyminen MobilePayn kautta tehdyllä puhelinnumerohaulla on se, että poistaa kokonaan MobilePay-tilinsä. Yhtiö itse suosittelee sitä, että yksinkertaisesti ei jaa omaa puhelinnumeroaan tuntemattomille.

Käänteistä hakua MobilePayn avulla ei voi tehdä, eli palvelusta ei voi löytää ihmisten puhelinnumeroita tietämällä vain heidän nimensä.