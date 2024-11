EU antoi Metalle lähes 800 miljoonan euron sakot

Yhdysvaltalainen teknologiayritys Meta on saanut Euroopan komissiolta 797,72 miljoonan euron sakot Facebook Marketplacen rikkomusten takia.

Verkkoilmoituspalvelu Facebook Marketplace on vahvasti sidottuna Facebookiin. Tämä tarkoittaa, että kaikilla Facebookin käyttäjillä on automaattisesti pääsy Facebook Marketplaceen ja heille näytetään sitä säännöllisesti, halusivat he sitä tai eivät.

Komissio totesi, että Facebook Marketplacen kilpailijat voivat jäädä tämän vuoksi ulkopuolelle, sillä kytkentä antaa Facebook Marketplacelle merkittävän edun, jota kilpailijat eivät voi saavuttaa.

Meta on myös asettanut epäoikeudenmukaisia ehtoja muille vastaaville palveluille, jotka mainostavat Metan alustoilla, erityisesti sen erittäin suosituissa sosiaalisissa verkostoissa Facebookissa ja Instagramissa. Tämä antaa Metalle mahdollisuuden käyttää muiden mainostajien tuottamia mainoksiin liittyviä tietoja yksinomaan Facebook Marketplacen hyödyksi.





Komissio on määrännyt Metan lopettamaan käytännön ja pidättäytymään rikkomuksen toistamisesta tai vastaavien käytäntöjen käyttöönotosta tulevaisuudessa.

"Tänään määräämme Metalle 797,72 miljoonan euron sakot sen määräävän aseman väärinkäytöstä henkilökohtaisten sosiaalisten verkostojen palveluiden ja sosiaalisen median alustojen verkkomainonnan markkinoilla. Meta sitoi verkkoilmoituspalvelunsa Facebook Marketplacen henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkostoonsa Facebookiin ja asetti epäoikeudenmukaisia kaupankäyntiehtoja muille verkkoilmoituspalvelujen tarjoajille. Se teki niin hyödyttääkseen omaa Facebook Marketplace -palveluaan, antaen sille etuja, joita muut verkkoilmoituspalvelujen tarjoajat eivät voineet saavuttaa. Tämä on laitonta EU:n kilpailusääntöjen mukaan. Metan on nyt lopetettava tämä toiminta", kommentoi Margrethe Vestager, kilpailupolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja.