TV-kanavat muuttuvat 19.11. - varoitus tulevasta

Monissa antennikodeissa herätään uuteen aikaan tiistaina 19.11.2024, kun Digita vaihtaa televisiokanavien numerojärjestystä antenniverkossa.

Uudistuksen yhteydessä tapahtuu se, mitä on odoteltu jo pitkään eli TV-kanavien parempilaatuiset HD-versiot tulevat kanavaluettelon alkupäähän ja heikompilaatuiset SD-kanavat siirtyvät numeroissa kauemmas.

Eli esimerkiksi Yle TV1 muuttuu siten, että nykyisin kanavapaikalla 21 olevasta Yle TV1 -kanavan teräväpiirtokanavasta tulee uusi kanava numero 1. Vastaavasti heikkolaatuisempi SD-kanava siirtyy kanavapaikalle 21.

Uudistus tulee olemaan merkittävä muistutus kotitalouksille, sillä samalla hahmottuu se, että pian perinteisen tarkkuuden TV-lähetykset lopetetaan kokonaan.

Jos 19.11. alkaen televisiostasi ei näy lainkaan lähetystä kanavalta 1, on televisiosi liian vanha

Sama pätee kaapelitalouksiin jo nyt, sillä kaapeliverkossa kanavanumeroiden uudistus toteutettiin jo vuonna 2021.



Keväällä 2025, tarkalleen ottaen 31.3.2025, Yle lakkauttaa kokonaan SD-tarkkuuden lähetykset, eli kanavat 21, 22, jne loppuvat kokonaan. Muiden toimijoiden, kuten MTV:n ja Nelosen, TV-kanavat lopettavat perinteisen tarkkuuden lähetykset nekin vuoden 2025 aikana.

Jos televisiosi ei näytä HD-kanavia (eli kaapeliverkossa et näe lainkaan kanavapaikkaa 1, antennitaloudessa kanavaa 21 nyt ja antennitalouksissa kanavaa 1 marraskuun 19. päivän jälkeen), on tarjolla kaksi vaihtoehtoa:

Uuden television osto tai HD-digiboksin hankinta.

Näistä tietysti edullisempi vaihtoehto on HD-digiboksin hankinta. Antennitalouksiin tarkoitettuja HD-digibokseja saa alle 30 eurolla, jolloin nykyistä televisiota voi käyttää vielä vuosien ajan.

Kaikissa uudemmissa Suomessa myytävissä, tunnettujen valmistajien televisioissa on jo ennestään HD-virittimet sisäänrakennettuna, joten luonnollisesti myös uuden television ostokin on mahdollista. Mutta jos nykyinen televisio on muutoin aivan pätevä laite, suosittelemme ehdottomasti HD-digiboksin hankintaa.

Kannattaa myös muistaa, että mikäli television älytoiminnot eivät enää tunnu pelaavan, silloinkaan ei kannata rynnätä ostamaan uutta televisiota, vaan muutaman kympin ratkaisu on jopa parempi kuin uuden television osto.

Perinteisen tarkkuuden TV-lähetykset eli ns. SD-lähetykset lakkautetaan siksi, että ne vievät HD-kanavia enemmän taajuuskaistaa ja toisaalta suurin osa kuluttajista on jo siirtynyt HD-aikakauteen. Lakkauttamalla SD-lähetykset saadaan käyttöön lisää taajuusalueita, joihin voidaan tuoda tarjolle uusia TV-kanavia - tai valjastaa vapautunutta taajuusaluetta muuhun käyttöön.