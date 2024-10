Päivän diili: Mainio Roomba Combo j7+ halvemmalla kuin koskaan

Hintatutkaamme osui tällä kertaa hieman arvokkaampi kapistus. Kyseessä on amerikkalaisen iRobotin yksi kalleimmista robotti-imureista, Roomba Combo j7+.

Kyseinen imuri sisältää lähes kaiken, mitä modernit, arvokkaammat robotti-imurit vain suinkin osaavat tehdä. Eli se osaa väistellä lattialle unohtuneita esineitä, kuten leluja, kengännauhoja - ja kyllä, myös niitä pahamaineisia koirankakkoja. Lisäksi robossa on varsin villi, robotin päälle nouseva moppauslevy. Moppi nousee itsestään pois tieltä, kun robo törmää mattoihin.

Luonnollisesti Roomba Combo j7+ sisältää myös itsestääntyhjentävän telakan, eli pölysäiliötä ei tarvitse tyhjennellä kuin muutaman kerran vuodessa.

Roomba Combo j7+ maksoi vielä viime vuonna noin tuhat euroa. Viime aikoina roboa on myyty noin 900 euron hintalapulla. Mutta nyt Roomba irtoaisi tarjouksesta 739 eurolla. Hinta on halvin, millä mallia on Suomessa koskaan myyty.



Robotti kävi arvostelussamme keväällä 2023 ja annoimme sille arvostelussa neljä tähteä viidestä.

Moitteet koskivat lähinnä kevyitä mattoja, joiden kanssa Roomba oli hieman pulassa - ja lisäksi mattojen osalta siivoustulos jätti toisinaan hieman parantamisen varaa. Muilta osin esteet hoituivat mallikelpoisesti ja robon uskaltaa pistää siivoamaan asuntoa ilman mitään kodin raivaamista ennen robotin käynnistystä.

Toki, 740 euron hintalappu on kova, erittäin kova. Mutta toisaalta Roomba Combo j7+ on etenkin esteiden väistelyn osaltaan erittäin hyvä ostos. Oikeastaan vain hiljattain arvostelemamme Samsungin Bespoke JetBot AI -roboimuri on Roombaakin parempi esteiden väistelyssä - ja siten huolettomuudessa. Mutta Samsung maksaakin sitten lähes tuplat Roombaan nähden.

Suosittelemme kuitenkin lukemaan arvostelumme läpi, koska mikään robotti ei ole aivan täydellinen. Roomba ei myöskään ole "hinkkaavalla" moppauksella varustettu, kuten vaikkapa Samsung tai monet tuhannen euron hintaluokassa myytävät kiinalaiset roboimurit, mm. Roborockilta.

Jos taas Roomba ei kuulosta nyt kuitenkaan oikealta vaihtoehdolta, suosittelemme tutustumaan arvosteluihimme. Olemme arvostelleet robotti-imureita pitkään ja hartaasti jo vuodesta 2017 lähtien - kaikki arvostelumme ovat luettavissa arkistostamme.



iRobot Roomba Combo j7+ hinnat:

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.