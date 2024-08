Runsaasti erilaisia huijauksia liikkeellä juuri nyt - yhdellä huijauksella uhri menetti 3500 euroa

Huijauksia on liikkeellä jatkuvasti ja näistä myös varoitellaan tasaiseen tahtiin. Juuri nyt uusia huijauksia on ilmestynyt hyvä määrä ja eri tahot näistä varoittelevat.

Poliisi varoittaa etenkin ikäihmisiin kohdistuvasta sosiaalisen median huijauksesta, jossa huijarit hyödyntävät kaapattuja tilejä.

Kyseessä on varsin tutusta arvontahuijauksesta, jossa tuttavana esiintyvä tili aloittaa keskustelun esimerkiksi pyytämällä puhelinnumeron, jonka avulla lähettäjä kertoo osallistuvansa arvontaan.

Tämän jälkeen huijari voi kertoa, että hän ja samalla viestin vastaanottaja ovat nyt yhdessä voittaneet suuren summan rahaa. Seuraavaksi pyydetään lähettämään 6-numeroinen koodi. Tosiasiassa tässä kohtaa esimerkiksi asianomistajan WhatsApp- ja/tai Facebook-tili ollaan kaappaamassa, ja koodin avulla tili otetaan käyttöön toisella laitteella.

Poliisi varoittaa tällaisista arvontahuijauksista, koska se on nyt ajankohtaista. Eräs tapaus tuli Länsi-Uudenmaan poliisin tutkintaan alkukesästä 2024. Huijauksen uhri menetti noin 3500 euroa rahaa tapauksessa, jota poliisi tutkii maksuvälinepetoksena.





Poliisi julkaisi esimerkin huijarin kanssa käydystä keskustelusta.





Kuva: Poliisi

Telian nimissä huijauksia

Telia varoittaa, että sen nimissä liikkuu huijausviestejä.

Telia kertoo, että kesän aikana huijarit ovat aktivoituneet erityisesti pankkitunnusten kalastelussa.

Telian nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa kalastellaan asiakkaiden pankkitietoja. Sähköpostihuijauksen otsikkona on esimerkiksi "Laskusi on maksettu kahdesti". Viestin saaja yritetään saada painamaan viestissä olevaa painiketta, jotta väitetysti tarjolla oleva palautus voidaan maksaa. Viesteissä matkitaan Telian logoa sekä värimaailmaa.

Viestien linkkejä ei tule avata, Telia huomauttaa.

"Erilaiset pankkitunnuksia kalastelevat sähköposti- ja tekstiviestit ovat olleet valitettavan yleisiä. Jos vastaanotat viestin, joka vaikuttaa vähänkin epäilyttävältä, suosittelemme aina ottamaan yhteyttä kyseisen yrityksen asiakaspalveluun. Omia henkilökohtaisia tietoja tai pankkitunnuksia ei kannata luovuttaa tällaisten linkkien kautta", Telian turvallisuusasiantuntija Kristian Westerstråhle sanoo.

Telia kertoo tiedotteessaan myös huijaussoittoyrityksistä, joita se esti toukokuussa keskimäärin 11 300 kappaletta päivässä. Kesäkuun alkaessa huijaussoittoyritykset kasvoivat roimasti. Telia on estänyt noin 2,5 miljoonaa huijauspuhelua kesä- ja heinäkuun aikana.



Traficom varoittaa huijauksista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan kolmesta eri huijauksesta.

Traficomin nimissä on liikkeellä jälleen paljon sakkoaiheisia tekstiviestihuijauksia. Näistä viranomainen on varoitellut jo aiemminkin.

Traficomin mukaan jälleen uusi huijauskampanja tarinoi erääntyneestä laskusta ja uhkailee ulosotolla, ellei vastaanottaa maksa laskua. Huijausviestit on tällä kertaa väärennetty Trafin nimiin.

Viestissä on linkki, joka menee Suomi.fi-kirjautumissivua näyttävälle huijaussivulle. Sivulla kalastellaan käyttäjän pankkitunnuksia, joiden avulla rikollisen tarkoituksena on viedä rahat pankkitililtä.

Kyberturvallisuuskeskukselle on ilmoitettu kuluneen viikon aikana kahdesta muusta huijauksesta.

Facebookissa on kalasteltu maksukorttitietoja mainostamalla Turun joukkoliikennepalvelun ilmaista Föli-korttia, kun taas Prisman nimeä on käytetty mobiilipelin yhteydessä näytettävässä mainoksessa, joka väittää tarjoilevansa lahjakortteja, mutta johtaakin huijaussivulle.