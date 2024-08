OnePlus Pad 2 -tabletin myynti alkoi - ennakkomyynnissä selvästi edeltäjäänsä suositumpi

OnePlus julkisti heinäkuun puolivälissä Pad 2 -tabletin, joka on nyt aiemmin ilmoitetun mukaisesti tullut myyntiin.

Tabletin suositushinta on 549 euroa, mutta esimerkiksi Elisan asiakkaille sitä myydään heti alennetulla hinnalla, joka on 499 euroa.

Lisää rahaa saa kulutettua lisätarvikkeisiin, joita ovat 149 euron Smart Keyboard -näppäimistö, 99 euron Stylo 2 -kynä ja 59 euron Folio Case 2 -kotelo.

OnePlussan mukaan Pad 2:n myynti on rikkonut ennakkotilausennätyksiä Euroopassa, sillä sitä on tilattu huomattavasti enemmän kuin edeltäjäänsä, viime vuonna lanseerattua OnePlus Padia. Pad 2:n ennakkomyynti on ollut yli kolme kertaa edeltäjämallia suurempi OnePlus.com -verkkokaupassa.





Pad 2 kuuluu huippuluokkaan. Siinä on tehokas Snapdragon 8 Gen 3 -piiri, joka on tuttu tämän vuoden huippupuhelimista. Näyttö on kooltaan 12,1 tuumaa ja siinä on 3000 x 2120 pikselin tarkkuus, 144 hertsin virkistystaajuus ja 900 nitin huippukirkkaus. 9510 mAh:n akku tukee 67 watin Supervooc -latausta.

Android 14 -ohjelmistoon on lisätty taittuvasta Open -puhelimesta tuttu Open Canvas -ominaisuus, joka tukee jopa kolmea sovellusta samanaikaisesti jaetulla näytöllä. Luvassa on myös pian erilaisia tekoälytoimintoja.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.