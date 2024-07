Kiintolevyn eheytyksen simuloija, Defrag98

Tietokoneissa olemme vuosien saatossa pikkuhiljaa siirtyneet mekaanisista kovalevyistä SSD-levyjen käyttäjiksi.

Muutoksessa ei ole oikeastaan mitään huonoja puolia, sillä SSD-levyt ovat oikeastaan kaikin mahdollisin tavoin aivan ylivertaisia mekaanisiin kiintolevyihin verrattuna: ne ovat hämmentävän paljon nopeampia ja toimentavarmempia kuin mekaaniset levyt. Lisäksi SSD-levyjen hinnat ovat suorastaan romahtaneet vuosien mittaan.

Mutta yksi kokemus menetettiin, kun SSD-levyt yleistyivät: kovalevyjen eheyttäminen eli defragmentointi.

Mekaanisia kiintolevyjä eheytetään aika ajoin, jotta niiden lukunopeus paranee. Eli käytännössä tietokone "toimii" nopeammin eheyttämisen jälkeen.

Tekniikka perustuu siihen, että kiintolevyt pirstaloituvat ajan saatossa, eli vaikkapa yksi tekstinkäsittelyohjelman eri tiedostot ja niiden osat ovat hajautuneet kiintolevyn eri fyysisiin kohtiin. Koska mekaaninen kiintolevy on nimensä mukaisesti mekaaninen, tiedostot ja niiden osat sijaitsevat fyysisesti levyn eri kohdissa.



Eheyttämällä tiedostot yhdistellään eli vaikkapa yksi useiden gigatavujen kokoinen videotiedosto siirretään levyllä siten, että se on yhtä, yhtenäistä "pötköä" levyn pinnalla. Ennen eheytystä kyseinen videotiedosto on voinut koostua siellä täällä lojuvista palasista. Palaset näkyvät toki käyttäjälle päin yhtenä tiedostona, mutta konkreettisesti niitä on pitänyt etsiskellä levyn eri osista - ja näin hidastaen lukuprosessia.

SSD-levyt toimivat täysin eri tavalla ja niissä eheytystä ei tarvitse tehdä lainkaan - ja tiedostojen luku on aina yhtä nopeaa. Itse asiassa eheytyksen käyttöä ei suositella SSD-levyille lainkaan, koska se kuluttaa turhaan SSD-levyn elinkaarta tarpeettomien kirjoitus- ja lukuoperaatioiden muodossa.

Noh, itse asiaan...

Eheyttäminen on monelle vanhemmalle tietokoneen käyttäjälle hyvinkin nostalginen, jopa ASRM-tuntemuksia herättävä kokemus: levyn eheytyksen seuraaminen eheytysohjelman näkymästä on monen käyttäjän mielestä hyvinkin hypnoottista.

Ja tähän kaipuuseen iskee avoimen lähdekoodin hassutteluprojekti defrag98. Se on pieni verkkosivu, joka näyttää, kuulostaa ja tuntuu Windows 98:n eheytysohjelmalta.

Nostalgiatrippi löytyy täältä:

Huom! Sivu ei siis tietenkään tee tietokoneelle mitään, se vain simuloi sitä, miltä eheytys näytti Windows 98:n defrag-ohjelmaa käytettäessä.