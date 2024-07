Meneillään olevan Windows-ohjelman päivityksen tuhoja: TV-lähetykset poikki, lentoja peruttu, junat eivät kulje, kaupat kiinni

Viime yönä tapahtuneen epäonnisen tietoturvaohjelmiston päivityksen jälkipyykki näyttää kasvavan hurjaksi.

Päivitys CrowdStrike-yhtiön tietoturvaohjelmistossa, jota käytetään laajalti yrityksissä ja palvelimilla, aiheuttaa Windowsin "kuolemanruudun". Eli tietokoneet, joihin päivitys on ehtinyt asentua, kaatuvat välittömästi ja niihin tulee näkyviin Windowsin sininen virheilmoitus, joka kertoo tietokoneen kaatuneen.

Britanniassa päivitys on kerännyt laajaa tuhoa: Yahoo Newsin mukaan Ryanairin lentoja on jouduttu perumaan päivityksen aiheuttamien ongelmien vuoksi, samoin Britannian isoin rautatieyhtiö on perunut useita vuoroja ja kertonut syyksi "laajat IT-ongelmat".

Myös brittiläiset pankit ja kauppaketjut ovat joutuneet sulkemaan osia toiminnoistaan.



Yhdysvalloissa suurimmat lentoyhtiöt ovat nekin peruneet laajasti lentojaan, antaen selitykseksi "tietoliikenneongelmat", vaikkakaan yhtiöt eivät ole täsmentäneet sitä, onko syynä CrowdStriken Falcon Sensor -ohjelmiston päivityksen aiheuttamat ongelmat.

Britanniassa myös Sky News -tv-kanavan lähetykset katkesivat samaisen päivityksen vuoksi aiemmin tänä aamuna.

Ohjelmistolle ei ole vielä saatu julkaistua ongelman korjaavaa päivitystä. Mutta isoin haaste tulee olemaan se, miten yritysten IT-tuki saa asennettua päivityksen tietokoneisiin, jotka kaatuvat välittömästi käynnistymisensä jälkeen. Etänä temppu tuskin tulee onnistumaan, joten tulevista päivistä saattaa tulla hyvinkin kiireinen yritysten IT-tukihenkilöille.

Päivitys 19.7.2024 11:40: Korjausohjeet käsipelillä tapahtuvaksi on julkaistu, lisäsimme ne alkuperäisen uutisemme loppuun.