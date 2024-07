Steve Ballmer on nyt rikkaampi kuin Bill Gates

Microsoftin toinen perustaja, Bill Gates, on ollut jo vuosikymmenten ajan yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Gates on pitänyt maailman rikkaimman ihmisen titteliäkin hallussaan useammin kuin kukaan muu ihminen viimeisten muutaman vuosikymmenen aikana.

Mutta Gates on sittemmin tippunut erilaisissa maailman rikkaimpia ihmisiä listaavissa listoissa tasaisesti alaspäin, säilyen toki kuitenkin kymmenen rikkaimman ihmisen listalla.

Nyt on tapahtunut sikäli historiallinen muutos, että Bloombergin miljardöörilistalla Gatesin ohi on noussut toinen Microsoft-taustainen miljardööri.

Suomalaisille nimenä hyvinkin tuttu Steve Ballmer on nyt Bloombergin mukaan maailman kuudenneksi rikkain ihminen, Gatesin sijoittuessa samalla listalla seitsemänneksi.

Ballmer toimi Microsoftin toimitusjohtajana vuodesta 2000 vuoteen 2014 ja oli pääroolissa, kun Microsoft osti itselleen Nokian kännykkäliiketoiminnan.



Ballmer ei ole Microsoftin perustaja, mutta mies palkattiin yhtiöön jo vuonna 1980, eli Microsoftin alkuaikoina. Vuosien saatossa Ballmer on saanut palkkioina, optioina sekä myös ostanut omalla rahallaan Microsoftin osakkeita erittäin paljon. Ballmer jäi eläkkeelle Microsoftilta vuonna 2014.

Gatesin ja Ballmerin omaisuuksien eroa selittää ennenkaikkea Microsoftin räjähdysmäisesti noussut pörssikurssi viimeisten vuosien aikana. Gates on myynyt Microsoftin omistustaan vuosien saatossa paljon ja hajauttanut sijoituksiaan muihin kohteisiin. Ballmer on taas keskittänyt ison osan omaisuudestaan juurikin Microsoftin osakkeisiin ja hän onkin nykyisin Microsoftin suurin henkilöomistaja.

Bill Gates on myös lahjoittanut omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen noin 60 miljardia dollaria. Gates on perustajana The Giving Pledge -järjestössä, jonka jäsenet lupaavat lahjoittaa omaisuudestaan vähintään puolet hyväntekeväisyyteen.

Bloomberg arvioi Ballmerin omaisuuden arvoksi 158 miljardia dollaria (noin 146 miljardia euroa) ja Gatesin omaisuuden arvoksi 157 miljardia dollaria (n. 145 miljardia euroa).

Bloombergin tänään julkaistun miljardöörilistauksen mukaan maailman rikkain ihminen on edelleen Teslan perustaja Elon Musk.