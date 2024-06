Tekoäly astuu ehdokkaaksi vaaleissa

Yhdysvalloissa, Wyomingin osavaltion pääkaupungissa Cheyennessä on käynnissä mielenkiintoinen poliittinen taistelu. Kaupungin pormestarinvaalit ovat lähestymässä ja yhtenä ehdokkaana vaaleihin haluaa osallistua tekoäly.

Tekoälyn nimi on VIC, joka on lyhenne sanoista Virtually Integrated Citizen.

Botin on kehittänyt paikallinen asukas, kirjastovirkailija Victor Miller. Botti on Wiredin mukaan sinänsä hyvin yksinkertainen konseptiltaan: se on maksullisen ChatGPT-tilin profiili, jolle Miller on syöttänyt taustatiedoiksi kaikki Cheyennen kaupungin päätökset, kokouspöytäkirjat ja lausunnot.

VIC kehuukin olevansa se poliitikko, joka valtaan päästyään myös oikeasti lukisi kaikki lakiesitykset ja niiden perustelut läpi ennen päätösten tekemistä.

Mutta VICin marssi kaupungin vallan ytimeen ei ole aivan varmaa, sillä Wyomingin osavaltion viranomaiset ovat sitä mieltä, että pormestarivaalien ehdokkaiden täytyy olla oikeita, vaalikelpoisia ihmisiä. Se ei riitä, että VICin "ihmisavustaja" Victor Miller on itse osavaltion asukas ja sinänsä ehdokkaaksi kelpaava.



Myös ChatGPT:n kehittäjäyhtiö OpenAI on jyrähtänyt aiheesta, sillä ChatGPT:n käyttöehdot kieltävät sen käyttämisen poliittiseen kampanjointiin - joskaan käyttöehdot eivät nimenomaisesti kiellä sitä, että ChatGPT ryhtyisi itse poliitikoksi.

Miller suunnittelee kuitenkin bottinsa siirtämistä avoimen lähdekoodin tekoälyn käyttöön, todennäköisimmin Metan kehittämän llama-mallin pariin.