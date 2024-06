Suosituimmat ohjelmointikielet maailmassa -listaus

Maailmassa on pari asemansa vakiinnuttanutta sivustoa, jotka listaavat ohjelmistoammattilaisten ja harrastajien käyttämien ohjelmointikielten suosiota - ja suosion muutoksia.

Viimei aikoina kaikkien listausten kärkipaikalla on ollut yksi ja sama kieli: Python. Sen suosio on entistä vakaampaa tasoa, kun tekoälyratkaisut yleistyvät vauhdilla - ja tekoälyn käyttöön on rakennettu valtava määrä valmista ohjelmakoodia nimenomaan pythonilla.

TIOBE on toinen suurista ohjelmointikielten suosiota seuraavista sivustoista ja sen uusimmalla listalla tapahtui kesäkuussa merkittävä, jopa historialliseksi luokiteltava muutos: C++ nousi listan kakkospaikalle, ohittaen esi-isänsä, C:n suosiossa ensimmäistä kertaa TIOBEn listaushistoriassa.

C++ on siis C-kielen laajennus, jonka merkittävin ero C:hen nähden on sen tuki olio-ohjelmoinnille.

Nousussa olivat myös JavaScript, Go sekä todellinen klassikko, tietokantojen ohjelmointikieli SQL. Suosio taas oli laskussa mm. Visual Basicilla sekä erityisesti PHP:llä.



Kärkikymmenikkö TIOBEn listalla kesäkuussa 2024 näyttää tältä:

Python C++ C Java C# JavaScript Go SQL Visual Basic Fortran



Toinen suosittu ja tunnettu ohjelmointikielten suosiota mittaava sivusto on PYPL. PYPLin listaus poikkeaa hieman TIOBEn listasta ja PYPL mm. paketoi C:n ja sen C++:n samaan pakettiin, joten sen listalta ei näiden kahden välillä voi eroja löytää.