379 euron Ultrahuman Ring Air -älysormus tuotiin myyntiin Suomessa

Älysormusten osalta tunnetuin on suomalainen Oura, mutta muitakin vaihtoehtoja on tarjolla, ja uusia on myös luvassa tämän vuoden aikana.

Suomessa ainakin Verkkokauppa.com ja Power ovat lisänneet valikoimiinsa Ultrahumanin Ring Air -älysormuksen, jonka hinta on 379 euroa.

Tarjolla on useita eri kokovaihtoehtoja sekä värejä.

Ring Air kilpailee vahvasti Ouran kolmannen sukupolven älysormusta vastaan, jonka saatavuus juuri parani Gigantin kanssa aloitetun yhteistyön myötä.

Ultrahumanin etu on se, että älysormus ei vaadi erillistä kuukausimaksullista tilausta kuten Ouran sormus.





Ring Air on kevyt, sillä se painaa 2,4 - 3,6 grammaa ja paksuutta on 2,4 - 2,8 millimetriä koosta riippuen. Sormus on vesitiivis, joten sitä voi pitää yllä vaikka uidessa tai suihkussa.

Akkukesto yhdellä latauksella on jopa kuusi vuorokautta.

Älysormus seuraa unta (kesto, leposyke, unen levollisuus ja unen vaiheet), liikkumista (askeleet, aktiiviset minuuti ja tunnin), ihon lämpötilaa, veren happipitoisuutta ja muuta.

Ring Air toimii Android- ja iOS-laitteiden kanssa.

Myöhemmin tämän vuoden aikana Oura ja muut valmistajat saavat ison kilpailijan, kun Samsung julkaisee oman Galaxy Ring -älysormuksensa, josta on jo annettu esimakua.