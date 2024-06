Mastercard luopuu maksukorttien numeroiden syöttämisestä verkossa

Maksujätti Mastercard aikoo ottaa Euroopan koelaboratoriokseen lähivuosina, kun yhtiö kehittää uusia tapoja estää maksuvälinepetoksia.

Kenties merkittävin uudistus on ns. tokeneiden käyttöönotto, jossa perinteistä maksukortin 16 numeroa pitkää numerosarjaa ei enää naputella mihinkään, vaan sen sijaan Mastercard luo jokaista kauppaa tai digitaalista lompakkoa varten oman, uniikin tunnisteen.

Käytännössä kuluttajille muutos tulee näkymään niin, että Mastercardia maksutapana tarjoava verkkokauppa sisältää jatkossakin Mastercardin maksupainikkeen. Mutta painikkeen painon jälkeen ei enää naputella sisään pankki- tai luottokortin numeroa ja toiselta puolelta löytyvää tunnistekoodia. Sen sijaan Mastercard tuntee suoraan ostajan (jos käyttäjä on aiemmin tehnyt ostoksia samaa laitetta, kuten puhelinta käyttäen) ja pyytää vahvistamaan ostotapahtuman sormenjäljen avulla.

Sormenjälkitunnistus käyttää PassKey-tekniikkaa, joka on tullut käyttöön mm. Googlen ja Microsoftin tuotteisiin.



Mastercardin mukaan uniikkeihin tunnisteisiin pohjautuva ratkaisu ehkäisee maksuvälinerikoksia, kun kuluttajan korttia ei tarvitse kuolettaa kortin varkauden yhteydessä. Tällöin riittää, että asiakkaan käyttämät tokenit kuoletetaan digitaalisesti Mastercardin toimesta - ja sillä siisti. Eli varsinaista kortin numeroa ei ole koskaan jaettukaan mihinkään eteenpäin.

Yhtiö aikoo ottaa ratkaisun käyttöön Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Mastercardin mukaan Eurooppa on luonteva koekenttä uusille maksutavoille, koska vanhalla mantereella on useita maita, joissa on otettu todella vauhdikkaasti uudet maksutavat käyttöön jo tähänkin saakka.

Tokeneiden käyttö maksuliikenteessä on varsin hyvin selitetty täällä.