Helsingin Ruoholahdessa avattiin uudenlainen lähijakelukeskus - nouda paketti palvelupisteeltä tai tilaa kuljetus robotilla

Helsingin Ruoholahdessa on käynnistynyt uudenlaisen kaupunkilogistiikan kokeilu. Kokeilu on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin koordinoima ja se on osa EU-hanke DISCOa, jossa kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia ratkaisuja vähällä käytöllä olevan kaupunkitilan joustavaan käyttöön kaupunkilogistiikan haasteiden ratkaisemiseksi.

Kokeilussa, joka kestää elokuun loppuun saakka, Ruoholahden kauppakeskukseen (osoitteessa Itämerenkatu 21) avattiin maanantaina lähijakelukeskus, jossa kuka tahansa voi DHL Expressin palvelupisteellä lähettää tai noutaa paketin.

Mikäli keskus on liian kaukana, voi lähiseudun asukkaat tilata paketin lähemmäs kuormapyörällä tai robotilla.

Forum Virium Helsingin mukaan keskuksen ideana on karsia meluisimpien polttomoottoriajoneuvojen määrää keskustassa. Hankkeessa mukana olevan DB Schenkerin lähetykset tuodaan suuremmilla pakettiautoilla lähijakelukeskukseen, jossa ne jaetaan A2B:n ja DB Schenkerin kuormapyöriin ja sähköisiin pakettiajoneuvoihin sekä LMAD:in jakelurobotteihin.





Keskuksessa on myös älykkään liikkumisen palveluita tarjoava Rolan piste, jossa korjataan ja ladataan lähijakelukeskuksessa yhteiskäyttöisiä, sähköisiä pyöriä ja potkulautoja.

Kokeilussa testataan, kuinka useita toimintoja yhdistävä lähijakelukeskus toimii osana logistiikkaketjua tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.

"Kokeilun toimintamalli ei ainoastaan tehosta pakettijakelua ja vähennä turhia ajomatkoja, vaan myös vähentää päästöjä korvaamalla perinteiset pakettiautot ekologisemmilla vaihtoehdoilla. Helsingin kaupungin voittoa tavoittelemattomana innovaatioyhtiönä haluamme edistää eri toimijoiden yhteistyötä päästövähennysten saavuttamiseksi", kokeilua koordinoivan Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Matias Oikari sanoo.

Robottien osalta jakelusta vastaavat Helsinki Robot (HeRo) ja NeRon (No emissions Robot). Autonomiset robotit ovat kuin liikkuvia pakettilokeroita. Niiden kautta keskuksen lähellä asuvat voivat nyt tilata kuljetuksen kotinsa lähelle koko kesän ajan.

Näistä ensimmäistä robottia on jo aiemmin testailtu Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueilla.