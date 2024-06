Samsungin uudessa OLED-pelinäytössä on tekoälyä ja kiinnipalamiselta suojaavaa tekniikkaa

Samsung esitteli tänään maailmanlaajuisesti vuoden 2024 Odyssey OLED-pelinäyttö-, Smart Monitor- ja ViewFinity -näyttömallistonsa.

Vuoden 2024 Odyssey OLED -mallit ovat Odyssey OLED G8 (G80SD) ja Odyssey OLED G6 (G60SD).

Odyssey OLED G8 on ensimmäinen tasainen 32-tuumainen Samsung OLED -pelimonitori 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutiolla ja 16:9-kuvasuhteella. Siinä on jopa 240 Hz:n virkistystaajuus ja 0,03 ms:n gray-to-gray (GtG) -vasteaika.

Odyssey OLED G6 -malli on myös tasainen. Kooltaan se on 27-tuumainen QHD (2560 x 1440) -resoluutiolla ja 16:9-kuvasuhteella. Siinä on jopa 360 Hz:n virkistystaajuus ja 0,03ms:n GtG-vasteaika.

Kummassakin pelinäytössä käytetään Samsung OLED Safeguard+ -teknikkaa, joka suojaa OLEDia kiinnipalamiselta.

Samsungin mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen tekniikka, joka ehkäisee kiinnipalamista lämpöputken avulla.





Lisäksi Dynamic Cooling System -jäähdytysjärjestelmä hajaannuttaa lämpöä. Näyttö myös havaitsee staattiset kuvat, kuten logot ja tehtäväpalkit, ja vähentää automaattisesti niiden kirkkautta ehkäistäkseen kiinnipalamista.





Odyssey -pelinäyttö

Näytössä on myös OLED Glare Free -teknologia, joka säilyttää väritarkkuuden sekä kuvan terävyyden ja vähentää samalla heijastuksia. Heijastuksia ehkäisevä pinnoite päihittää perinteiset kiiltävyyden ja heijastusten tasapainottelun ongelmat uuden kovapinnoitekerroksen ja pintakerroskuvioinnin avulla.

Samaa teknologiaa hyödynnetään myös valmistajan tämän vuoden OLED-televisioissa.

Odyssey OLED G8:ssa on NQ8 AI Gen3 -prosessori. Tämä pelinäyttö on Samsungin ensimmäinen tekoälyn avulla toimiva OLED-pelimonitori.

Prosessori skaalaa sisällön lähes 4K-tasolle käytettäessä monitorin alkuperäisiä Smart TV -sovelluksia suuremman resoluution pelaamista ja viihdettä varten.

Uuteen ViewFinity-mallistoon kuuluvat ViewFinity S8 (S80UD- ja S80D -mallit), ViewFinity S7 (S70D-malli) ja ViewFinity S6 (S60UD ja S60D-mallit). Nämä näytöt on suunnattu luovan työn tekijöille ja ammattilaisille.

ViewFinity S8 tarjoaa 27- ja 32-tuumaiset näyttövaihtoehdot, jotka molemmat on saatavilla 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutiolla, jopa 60 Hz:n virkistystaajuudella ja 350 nitin (tyypillinen) kirkkaudella.





ViewFinity -näyttö

ViewFinity S7 on saatavilla 27- ja 32-tuumaisina vaihtoehtoina, kumpikin UHD 4K (3840 x 2160) -resoluutiolla, 350 nitin (tyypillinen) kirkkaudella ja jopa 60 Hz:n virkistystaajuudella. The ViewFinity S6 on saatavilla 24-, 27- ja 32-tuumaisina vaihtoehtoina, kukin QHD (2560 x 1440) resoluutiolla, jopa 100 Hz:n virkistystaajuudella ja 350 nitin (tyypillinen) kirkkaudella.

Jokainen vuoden 2024 ViewFinity -näyttö tukee HDR10-muotoa ja jopa 1 miljardin värin näyttöä, mikä parantaa värintoistoa entisestään.





ViewFinity-sarjan näytöt ovat valmistettu vastuullisesti. Niissä käytetystä muovista 10 prosenttia on kierrätettyä muovia ja muoviosiin ei ole lisätty kemiallisia suihkeita. Lisäksi liima helpottaa näytön purkamista.

Easy Setup Stand -jalusta on kasattavissa yhdellä nopealla naksautuksella ilman ruuveja tai työkaluja, mikä tekee ViewFinityn eläväisen näytön käyttöönotosta nopeaa ja helppoa.

Vaihtoehdoista S8 ja S6 sisältävät KVM-kytkimen, joka helpottaa yhdistettävyyttä sekä vaihtamista kahden eri syöttölaitteen välillä sekä USB-C-liitännän, jonka avulla käyttäjät voivat ladata laitteita jopa 90 W:n teholla.

Pelinäyttöjen suositushinnat: G6 27" 999 euroa ja G8 32" 1499 euroa. ViewFinity S7 27" suositushinta on 349 euroa ja 32" -mallin 389 euroa.

