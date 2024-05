Google TV:tä käyttävä Strong Leap-S3+ -mediatoistin tuotiin myyntiin Suomessa

Googlen Chromecast with Google TV 4K ja Nokia Streaming Box 8010 ovat saaneet uuden kilpailevan vaihtoehdon Suomessa.

Jälleenmyyjistä ainakin Gigantti ja Power ovat lisänneet valikoimiinsa Strongin Leap-S3+ -mediatoistimen.

Sen hinta on 78,95 euroa.

Leap-S3+ hyödyntää Google TV -käyttöliittymää, joka perustuu Android 11 -versioon. Suorituskyvystä on vastaamassa Amlogic S905Y4 -piiri neljällä Cortex-A35 -ytimellä ja ARM G31 MP2 -grafiikoilla. Samaa piiriä käytetään esimerkiksi Elisan mediatoistimessa.

Mukana toimitetaan useilla painikkeilla varustettu kaukosäädin. Siinä on esimerkiksi omat painikkeet YouTubelle, Netflixille, Prime Videolle ja Disney+:lle.

Strongin laitteessa on 2 gigatavua RAMia ja 16 gigatavua tallennustilaa. Muistikorttipaikkaa laitteessa ei ole. Liitäntöjen osalta on tarjolla SPDIF, HDMI 2.1, LAN / Internet, virta ja USB 2.0 -portti. Laitteessa on myös Wifi 5 ja Bluetooth 5.0.





Laite toistaa 4K 60 fps -videokuvaa ja tuettuna ovat AV1, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Digital ja Dolby Atmos.

Myös Strongin SRT41 -laite on tullut myyntiin. Se toistaa myös 4K -kuvaa ja sisältää saman piirin, mutta laite yhdistetään suoraan television HDMI-porttiin. Laite ei sisällä muita liitäntöjä, ja tallennustilaa on vain 8 gigatavua. Hintaa on 64,95 euron verran.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.