OnePlussan yhteisön ja Shargen kanssa kehitetty varavirtalähde nyt myynnissä

OnePlus kehittelee erilaisia tuotteita yhdessä yhteisönsä ja muiden valmistajien kanssa. Aiemmin OnePlus toi saataville mekaanisen näppäimistön ja nyt myyntiin on tuotu varavirtalähde.

Varavirtalähde on toteutettu yhdessä Shargen kanssa, joka OnePlussan mukaan on tunnettu tyylikkäistä ja laadukkaista latureistaan sekä varavirtalähteistään. Laitteen muotoilussa on pyritty yhdistämään molempien brändien olemus yhdessä kannettavuuteen ja jokapäiväiseen käyttöön. Lopullinen muotoilu on Shargen tiimin sekä OnePlussan yhteisön jäsenten yhteistyön tulos.

Pouch -nimisessä varavirtalähteessä on 10 000 mAh:n kapasiteetti. Se tukee 55 watin SuperVooc -latausta sekä PD-latausta 40 wattiin asti. Itse laturi latautuu 40 watin teholla. Laitteiden lataamiseen löytyy kolme USB-porttia.

Varavirtalähde on suunniteltu kannettavaksi ja matkalle mukaan otettavaksi. Siinä on irrotettava laturiosa. Vaihdettavat adapterit tekevät käytöstä vaivatonta missä tahansa

ympäri maailmaa.



Varavirtalähde on saatavilla Shargen sivuilta. Hinta on 91,65 euroa, mutta hetken ajan tarjolla on 20 prosentin alennuskoodi.