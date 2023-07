OnePlussan Keyboard 81 Pro -näppäimistön myynti alkaa - tällainen se on

Etenkin älypuhelimista tuttu OnePlus teki alkuvuodesta hieman yllättävän peliliikkeen ja julkisti "OnePlus Featuring" -alustan kautta mekaanisen näppäimistön.

OnePlussan mukaan OnePlus Featuring on uusi ympäristö, joka tuo jatkuvasti tehokkaita, yhdessä luotuja ratkaisuja OnePlus-käyttäjille. OnePlus Featuring esittelee alan johtavia tuotteita uusissa luokissa, vastaa käyttäjien teknologiaa koskeviin erilaisiin tarpeisiin ja tuo mullistavia tuotteita laajemmille kansainvälisille markkinoille.

Ensimmäisenä tuotteena tuon alustan kautta toteutettiin mekaaninen näppäimistö.

Näppäimistö kantaa nimeä Keyboard 81 Pro ja se on toteutettu yhteistyössä näppäimistövalmistaja Keychronin kanssa. Yhteistyön myötä OnePlussan näppäimistö muistuttaa vahvasti Keychron Q1 Pro -näppäimistöä ja sisältää samanlaisia ominaisuuksia.

Keyboard 81 Pro eroaa tietyiltä osin muista näppäimistöistä muun muassa kytkimien ja näppäinhattujen osalta. Värimaailman osalta tarjolla on pari OnePlussan tunnusomaista punaista näppäinhattua.

Muotoilu ja materiaalit

OnePlussan mukaan Keyboard 81 Pro sisältää tuttua OnePlussan "premiumia" toteutuksen osalta. OnePlussan mukaan näppäimistö tarjoaa minimalistisen visuaalisen ilmeen yhdessä kaarevien reunojen ja OnePlussan punaisen värin kanssa.





Rakenteeltaan näppäimistö on jykevä eikä se taitu tai pidä ääntä, vaikka runkoa vääntää. Näppäimistön kotelossa hyödynnetään CNC-alumiinia ja painoa on mukavat 1887 grammaa.

Näppäimistön pohjassa lukee OnePlussan tunnusteksti eli Never Settle. Pohjassa on myös jalusta, jolla saa nostettua näppäimistö ylöspäin kirjoistusasennon parantamiseksi.

Keychron Q1 Pron tapaisesti Keyboard 81 Pro hyödyntää kaksoistiivistettä (Double-Gasket), jonka Keychron kertoo merkittävästi vähentävän metallien välistä äänen resonanssia. OnePlussan mukaan kaksoistiivisteen ansiosta kuultava ääni on vaimennettu, mutta samalla tarjoaa paremman kirjoituskokemuksen.

Näppäimistössä on myös polykarbonaatista tehty levy (PC Plate), ääntä vaimentava vaahtomuovi ja kotelon vaahtomuovi.

Näppäimistö voi käyttää langattomasti ja sisältä löytyy 4000 mAh akku, joka tarjoaa virtaa jopa 100 tunniksi, kun näppäimistön valaistus on pienimmillään. Käyttö onnistuu myös langallisesti ja tätä varten pakkauksessa toimitetaan USB-C - USB-A -kaapeli, joka on punainen. Näppäimistö voi hyödyntää Windows- ja Mac-koneiden kanssa ja tätä varten näppäimistön mukana toimitetaan kummallekin käyttöjärjestelmälle sopivat painikkeet.

Näppäimistön päädyssä on kaksi kytkintä, joilla valitaan käytössä oleva järjestelmä ja käytetäänkö näppäimistöä langallisesti vai langattomasti.



Näppäinhatut ja asettelu

Nimensä mukaisesti Keyboard 81 Pro sisältää 81 näppäintä eli kyseessä ei ole täysikokoinen näppäimistö. Näppäimistössä ei ole numeronäppäimiä, mutta nuolinäppäimet siitä löytyy sekä Home-, Page Up-, Page Down- ja Delete-painikkeet.

Vasemmassa yläkulmassa on myös painettava kiertonuppi, jota voi hyödyntää esimerkiksi äänenvoimakkuuden säätämiseen ja musiikin pysäyttämiseen.

Näppäimistön toimintoja voi hallita avoimen lähdekoodin laiteohjelmistolla. Hallinta onnistuu esimerkiksi Vian avulla, joka löytyy osoitteesta caniusevia.com. Tätä ohjelmistoa OnePlus suosii näppäimistön pakkauksessa, mutta osoite on siihen kirjoitettu väärin.

Asettelun osalta näppäimistössä käytetään ANSI-asettelua eli Enter-painike on pienempi ja vasemman puoleinen Shift-painike on isompi. Näppäimistössä ei myöskään ole Pohjoismaisia kirjaimia näppäinhatuissa.

Näppäinhatut ovat kuitenkin Keyboard 81 Pron erikoisuus, sillä hatuissa käytetään "Marble-mallow" -materiaalia, joka on termoplastista materiaalia. OnePlussan mukaan nämä näppäinhatut parantavat peli- ja kirjoituskokemusta.

Mikäli näppäinhattua puristelee sormien välissä, materiaali joustaa melko helposti. Nämä näppäinhatut joustavat selvästi enemmän kuin PBT-näppäinhatut.

Marble-mallow -näppäinhatut tosin toimitetaan vain "Summer Breeze" -kytkimien kanssa, kun taas "Winter Bonfire" -kytkimien kanssa toimitetaan Double Shot PBT-näppäinhatut.



Kytkimet

Käytössä oleva kytkin on yksi mekaanisen näppäimistön keskeisimmistä ominaisuuksista. OnePlussan mukaan sen käyttäjistä yli 20 prosenttia kertoi kytkimen olevan tärkein ominaisuus näppäimistössä.

Kytkinten osalta on tarjolla tactile-kytkin ja lineaarikytkin. Tactile-kytkin on väriltään punainen ja nimeltään Winter Bonfire, kun taas lineaarikytkin on väriltään sininen ja nimeltään Summer Breeze.

Kummankin kytkimen kerrotaan olevan omaa tuotantoa. OnePlussan mukaan kytkimet on kehitetty yhdessä OnePlussan, OnePlussan käyttäjien ja Keychronin kanssa.

Kytkimet hyödyntävät tuttua MX-kiinnitystä eli näppäinhatut voi helposti vaihtaa. Lisäksi itse kytkimet voi helposti irrottaa ja vaihtaa, sillä näppäimistö tukee hot swap -ominaisuutta.

OnePlussan mukaan mukautettavuus on näppäimistössä avainasemassa ja tämä näkyykin juuri helposti vaihdettavissa kytkimissä ja ohjelmistossa.

OnePlus myös helpottaa kytkimien irrottamista ja vaihtamista, sillä paketin mukana toimitetaan tähän tarkoitettu työkalu.

Näppäimistössä on RGB-valaistus ja useita erilaisia valaistusvaihtoehtoja. Valaistusta ohjataan suoraan näppäimistön avulla, sillä efektin voi vaihtaa fn + Q-painikkeita hyödyntäen. Myös väriä ja muita toimintoja voi vaihtaa eri näppäinten avulla.

Näppäimistössä RGB-valot on suunnattu etelään päin eli sijaitsevat kytkimen alapuolella.



Hinta

Keyboard 81 Pron ennakkomyynti alkaa Suomessa 18.7. ja toimitukset 26. heinäkuuta.

Näppäimistön hinta on Suomessa Winter Bonfire -version osalta 249 euroa ja Summer Breeze -version osalta 269 euroa.

Näppäimistö on Suomessa saatavilla ainoastaan OnePlussan verkkokaupan kautta.