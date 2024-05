Yliäänilentokoneiden paluu etenee: Boom sai luvan rikkoa äänivallin

Uutisoimme jo pari vuotta sitten ensimmäisestä vakavasti otettavasta yrityksestä rakentaa kaupalliseen matkustajakäyttöön tarkoitettu yliäänikone sitten muinaisten Concordejen.

Tuolloin amerikkalainen Boom Technology oli saanut jo alustavan tilauksen kahdellekymmenelle tulevalle koneelleen maailman suurimmalta lentoyhtiöltä American Airlinesilta. Yhtiö haaveili koelentojen aloittamisesta vuoteen 2026 mennessä, mutta aikataulu on sittemmin aikaistunut - ja saanut rohkaisevia signaaleja.

Yhtiön matkustajakoneen, Boom Overturen, kaupalliseen käyttöön siirtyminen on suunniteltu asettuvan vuoteen 2029. Mutta sitä ennen yhtiö on valmistanut Overturesta 1:3 -suhteella pienemmän version, joka on tietysti nimeltään Baby Boom, virallisemmin Boom XB-1.

Baby Boom lensi ensilentonsa maaliskuussa ja nyt yhtiö on ottamassa seuraavan askeleen kehityspolulla. Yhdysvaltain ilmatilaa säätelevä Federal Aviation Administration (FAA) on antanut yhtiölle luvan äänivallin (Mach 1) rikkomiseen tulevilla testilennoilla.



Boom aikoo lentää ensin parikymmentä tavanomaista testilentoa XB-1:llä ennen kuin yhtiö kokeilee rikkoa äänennopeuden rajan koneellaan.

Edellisen kerran tavalliset ihmiset ovat voineet matkustaa ääntä nopeamman lentokoneen kyydissä lokakuussa 2003, kun Concorde lensi jäähyväislentonsa.