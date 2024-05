Energizer toi myyntiin nappiparistot, jotka ovat turvallisempia lapsille

Lapsilla on tapa, joka voi aiheuttaa hyvinkin vakavia seurauksia: kaiken tunkeminen suuhun. Erityisesti pienet, mutta juuri ikävällä tavalla sopivan kokoiset esineet voivat aiheuttaa nieltynä vaaratilanteita tai pahimmillaan jopa tukehtumisen.

Yksi yleisimmistä taaperoikäisten tukehtumistilanteita ja muita nielemisestä johtuvia vaaratilanteita aiheuttavista esineistä ovat nappiparistot. Nyt paristojätti Energizer on tuonut Yhdysvalloissa myyntiin tuotteen, joka auttaa vanhempia selvittämään pienkoisella olevan hädän syyn helpommin.

Energizerin uusissa nappiparistoissa on pinnoite, joka reagoidessaan suun kosteuden kanssa alkaa tuottamaan sinistä, vaaratonta elintarvikeväriä, värjäten koko suun siniseksi. Eli kurkkaamalla lapsen suuhun ja havaittuaan suun muuttuneen siniseksi, voivat vanhemmat jatkossa olla varmoja, että lapsi on nielaissut pariston. Näin vanhemmat osaavat soittaa apua nopeammin ja selittää hätänumeroon soittaessaan tarkalleen mistä on kyse.



Tukehtumistilanteessa värikoodista ei tietenkään ole akuuttia hyötyä, mutta asiantuntijoiden mukaan mahaan asti nielty nappiparistokin saattaa aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia vammoja, parissa tunnissa.

Lisäksi Energizer on lisännyt pariston pintamateriaaliin karvasta makua, jonka itsessään toivotaan ehkäisevän innokkaimpien pilttien maistamiskokeilut nappiparistoilla.

Tuote tulee myyntiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa, jossa sitä myydään Energizer Color Alert -nimellä.