Tsetsenia kielsi liian hitaan ja liian nopean musiikin

Venäjään kuuluva Tšetšenia kielsi maasta kokonaan sekä liian nopean musiikin että liian hitaan musiikin.

Aiheesta kertoneen NPR:n mukaan maa on muuttanut lakiaan musiikin tempon suhteen. Jatkossa Tšetšeniassa saa kuunnella ainoastaan sellaista musiikkia jonka tempo pysyy 80 bpm:n ja 116 bpm:n välillä.

Pienellä googlettamisella löysimme esimerkkejä muutamista liian hitaista kappaleista, kuten vaikkapa Rihannan "We Ride", joka on 75bpm tempoltaan sekä samaa tempoa käyttävä Coldplayn "The Scientist".

Liian nopeisiin kappaleisiin voikin sitten laskea valtaosan modernista länsimaisesta rock- ja pop-musiikista, sekä isohkon siivun klassisestakin musiikista. Liian nopeista kappaleista esimerkkinä vaikkapa Beatlesin "Here Comes the Sun", jonka tempo on 129 bpm.

Mielenkiintoisena lisämausteena mainittakoon se, että itsenäisen venäjänkielisen median Meduzan mukaan myös Venäjän kansallislaulu olisi kielletty uuden lain mukaan, sillä sen tempo on liian hidas.



Se, miten kuunnellun musiikin tempoa on tarkoitus käytännössä valvoa, on hieman epäselvää.