OpenAI julkisti Voice Engine -tekoälyn

OpenAI on tunnettu etenkin ChatGPT-tekoälystään, mutta yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu liuta muitakin tekoälyyn pohjautuvia tuotteita ja konsepteja.

Tuorein niistä on potentiaalisilta vaikutuksiltaan äärimmäisen pelottavan oloinen.

Voice Engine pystyy luomaan lähes täydellisen kopion kenen tahansa äänestä ja tavasta puhua, pelkästään 15 sekunnin ääninäytteen pohjalta.

Äänen muodostus ei myöskään ole kielisidonnaista, vaan tekoälyä voi käyttää niin, että napataan suomea puhuvan ihmisen ääninäyte ja pistetään tekoäly puhumaan samaa ääntä käyttäen vaikkapa saksaa.

OpenAI onkin rajannut pääsyä uuteen tekoälyyn ja pohtii sen vapaaseen julkaisemiseen liittyviä riskejä.

Sinänsä OpenAI ei voisi yksin määritellä riskien tilannetta, sillä ääntä tuottavia tekoälymalleja on tarjolla jo ennestään jokunen. Osa jo tarjolla olevistakin malleista on varsin hyviä - ja niitä on jo käytetty mm. huijauspuheluiden soittamiseen.



Toisaalta Voice Enginen kaltaiset tekoälyt avaavat mahdollisuuksia mm. videoihin, joissa saman ihmisen äänellä tehdään videon ääniraita useammalla eri kielellä.