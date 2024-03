VLC -mediasoitinta ladattu 5 miljardia kertaa

Vuosituhannen alku oli villiä aikaa videomaailmassa. Silloin ei vielä ollut olemassa YouTubea, Netflixiä tai TikTokkia. Videoiden katsominen suoraan verkkosivujen kautta oli ylipäätään vasta ottamassa ensimmäisiä askeleitaan.

Sen sijaan videot katsottiin pitkälti ladattuina tiedostoina. Eli video ladattiin kokonaisuudessaan verkkoyhteyden yli omalle tietokoneelle ja sen jälkeen videotiedosto avattiin erillisellä videota toistavalla ohjelmalla.

Ison ongelman muodosti tuohon aikaan se, että videoformaatteja oli käytössä satoja erilaisia. Ja jokainen videoformaatti vaati tietokoneelle oman koodekkinsa eli eräänlaisen "ajurin", joka osasi avata kyseisen videoformaatin. Varsinainen katselu tapahtui sitten eri ohjelmalla, usein käyttöjärjestelmän mukana tulevalla katseluohjelmalla.

Sitten vuoden 2001 alussa tapahtui valtava muutos, jonka vaikutusta ei kenties aluksi aivan ymmärretty. Ranskalaisesta kokeellisesta videosoittimesta VideoLan Clientista julkaistiin täysin nollista, uusiksi kirjoitettu versio - avoimena lähdekoodina.



VLC oli nykymuodossaan syntynyt. Ohjelman nerokkuus oli siinä, että se sisälsi itsessään purkurutiinit lähes kaikille mahdollisille videoformaateille. Eli kikkailu erikseen asennettavien koodekkien kanssa muuttui tarpeettomaksi.

Tokihan asia ei tapahtunut aivan sormia napsauttamalla, vaan vuoden 2001 jälkeen VLC:hen on askel askeleelta lisätty tukia uusille formaateille, mutta jo joskus vuoden 2010 tienoilla VLC:stä oli muodostunut katseluohjelma, joka osasi toistaa vaikka näkkileipää.

Noihin aikoihin mekin ryhdyimme suosittelemaan VLC:tä yksinkertaisesti (lähes) kaikkeen videotoistoon, juurikin sen yksinkertaisuuden vuoksi. Ilmaisuus ja avoin lähdekoodi olivat tietysti myös vahvoja vaikuttumia suosion kasvussa.

Nyt VLC on saavuttanut yhden hurjan merkkipaalun, sillä ohjelmaa on ladattu viisi miljardia kertaa. Luvussa ovat mukana VLC:n eri versiot eri alustoille - ja niitähän riittää.

Luku on tietysti vain "valistunut arvaus", sillä VLC:tä jaellaan yleisesti myös erilaisten ohjelmistoja jakelevien sivustojen kautta, joiden kaikkien latauslukuja on käytännössä mahdotonta seurata tarkalleen.

VLC on virallisesti tuettuna yleisimmillä käyttöjärjestelmillä eli Linuxilla, Androidilla, Windowsilla, macOS:llä, iPhonella, iPadilla ja Apple TV:llä. Mutta siitä on saatavilla versiot myös mm. Solarikselle, OS/2:lle, BeOS:lle ja monelle muulle harvinaisemmalle käyttöjärjestelmälle.

Ohjelman pääkehittäjät kertovat haastattelussa VLC:n lähitulevaisuuden suunnitelmista. Isona uudistuksena on tulossa käyttöliittymän uudistus ja modernisointi, "nykyaikaisemmaksi". Uudistus on varmasti tarpeen, sillä VLC:n kenties ainoa ongelma on se, että ohjelman käyttöliittymä on hyvin ... "insinöörihenkinen", eikä se ole muuttunut juurikaan 23 vuoden aikana.

VLC:n viralliset latauslinkit löytyvät VLC:n kotisivuilta.