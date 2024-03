MSI:n käsikonsoli tulossa Suomessa myyntiin huhtikuun puolivälissä

MSI lähti tammikuussa mukaan käsikonsolien kilpailuun julkaisemalla Intelin suorittimeen pohjautuvan Claw A1M -pelilaitteensa.

Kärkimallista löytyy Intel Core Ultra 7 155H -suoritin, mutta tarjolla on myös Core Ultra 5 135H -suorittimen omaava malli. Sisäistä tallennustilaa on 512 gigatavua tai yksi teratavua, kun taas RAMia on 16 gigatavun edestä.

Pelilaitteen näyttö on 7-tuumainen. Se toimii Full HD -tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön kummallakin puolen on erilaisia painikkeita ja hall-effect -ohjaussauvat.

Käyttöjärjestelmän osalta käytössä on Windows 11, joka sisältää MSI Center M -käyttöliittymän tärkeimpien ominaisuuksien ja asetusten hallintaan. Windows-pelien lisäksi laitteella voi helposti pelata myös Android-pelejä MSI App Playerin kautta.

Laite ei vielä toistaiseksi ole saatavilla, mutta pian tähän on luvassa muutos. Suomessa jälleenmyyjistä Gigantti on lisännyt Claw A1M:n valikoimiinsa ja kertoo laitteen saapuvan varastoon 16.4.



512 gigatavun ja Core Ultra 5 135H -suorittimen malli maksaa 849 euroa, kun teratavusta ja Core Ultra 7 155H -suorittimesta saa maksaa 999 euroa. Julkaisun yhteydessä puhuttiin kolmesta mallista, mutta nähtävästi ainakaan heti sitä kolmatta ei ole luvassa.