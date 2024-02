Nvidian GeForce Nown ilmaisversiossa näytetään pian mainoksia ennen peli-istuntoja

Nvidian GeForce Now -pilvipelipalvelusta löytyy kolme vaihtoehtoa. Yksi on ilmainen ja kaksi muuta ovat maksullisia. Ilmaiseen versioon on nyt luvassa muutos, sillä käyttäjät joutuvat pian katselemaan mainoksia ennen pelaamista.

Nvidian edustaja kertoo The Vergelle, että 5. maaliskuuta alkaen ilmaisversion käyttäjille voidaan esittää mainontaa ennen peli-istuntoja, kun käyttäjät odottavat pelipalvelimelle pääsyä.

Käyttäjille näytetään mainoksia enintään kahden minuutin edestä. Mainosten avulla Nvidia saa jonkin verran rahaa ilmaisesta versiosta ja muutoksen pitäisi ajan myötä lyhentää ilmaisen version käyttäjien odotusaikoja.

Ilmaisen version käyttäjät joutuvat toisinaan odottelemaan omaa vuoroaan, mikäli pelipalvelimella on ruuhkaa. Ilmainen versio tarjoaa yhden tunnin peli-istunnot.

Maksullisia versioita löytyy kaksi, ja näihin versioihin ei mainoksia ole luvassa. Maksua vastaan saa paremman pelikokemuksen ja pidemmät peli-istunnot sekä etuoikeuden palvelimille. Prioriteetti-jäsenyyden hinta on nykyään 10,99 euroa kuukaudessa ja Ultimaten 21,99 euroa kuukaudessa.