Samsungin Galaxy Book4 -kannettavat tietokoneet tulevat saataville 26. helmikuuta

Samsung Electronics on ilmoittanut, että Galaxy Book4 -laitesarjan kannettavat tietokoneet ovat saatavilla Suomessa 26. helmikuuta alkaen. Sarjan koneet julkaistiin vuoden 2023 lopulla.

Sarjaan kuuluvat Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro 360, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 360 ja Galaxy Book4.

Laitteiden suositushinnat ovat:

Galaxy Book4 – alkaen 749 €

Galaxy Book4 360 – alkaen 1 599 €

Galaxy Book4 Pro – alkaen 1 799 €

Galaxy Book4 Pro 360 – alkaen 1 999 €

Galaxy Book4 Ultra – alkaen 2 999 €

"Odotamme innolla, että käyttäjät pääsevät kokemaan Galaxy Book4 -tietokoneiden älykkäät yhteys- ja tuottavuusominaisuudet. Uutuudet vievät premium-PC -valikoimamme aidosti seuraavalle tasolle ja tarjoilevat sekä suorituskykyä että useiden laitteiden välistä liitettävyyttä tavalla, jota kuluttajat laadukkailta tietokoneilta nykyään odottavat", sanoo Samsungin Suomen maajohtaja Mika Engblom.

Vaihtoehdoista tehokkain ja kyvykkäin on Book4 Ultra. Siinä on Core Ultra 9- tai Core Ultra 7-piiri. Muissa laitteissa on Core Ultra 7 tai Core Ultra 5. Grafiikoista Book4 Ultrassa vastaa joko NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU tai GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Muissa malleissa grafiikoista vastaa Intel Arc.



Ultra-, Pro 360- ja Pro-mallit sisältävät kosketusnäytön. Käytössä on AMOLED-tekniikka, 2880 x 1800 pikselin tarkkuus ja 120 hertsin virkistystaajuus. Tarkemmat tiedot kannettavista löydät täältä.