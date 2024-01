Tutkimus: Sininen valo ei sotkekaan yöunia?

Jo vuosien ajan meille on vakuutettu, että kännyköistä, televisiosta ja tietokoneista illalla silmiin hohtava sininen valo sotkee unirytmimme täysin.

Väite on sinänsä järkeenkäypä, sillä ihmisen unirytmiä sääntelee erittäin paljon nimenomaan valo. Ja sininen valo on se, mitä päivällä ulkoilmassa on eniten tarjolla.

Asiaa on tutkittukin ja siihen on sen verran vahvasti uskottu, että lähes kaikissa nykyaikaisissa kännyköissä on tarjolla erikseen ns. yötila, joka paitsi himmentää kännykän näytön kirkkautta, myös vähentää kännykän näytöllä näkyvää sinistä valoa. Käytännössä puhelimen ruutu muuttuu merkittävästi punaisemmaksi, jos yötila on käytössä.

Nyt tuo sinisen valon teoria on pistetty uuden haasteen eteen, kun uusi tutkimus aiheesta julkaistiin joulun 2023 aikoihin.

Kokeessa tehtiin 23 vuorokautta kestävä ihmiskoe, johon osallistui 8 miestä ja 8 naista. Kullekin heistä näytettiin tunnin ajan, koehenkilöiden nukkumaanmenon aikoihin, kolmea erilaista valoa, vuorotellen eri iltoina. Yksi valoista oli pelättyä sinistä valoa, yksi neutraalia valkoista ja yksi "luonnollista" kellertävää valoa.



Kokeen lopputuloksena valon värillä (eli valon aallonpituudella) ei ollut vaikutusta koehenkilöiden uneen. Mutta kaikkien koehenkilöiden unen laatu laski tasaisesti testin aikana. Saadun unen laatua testattiin erilaisilla henkistä suorituskykyä mittaavilla testeillä yöunen jälkeen ja riippumatta edellisenä iltana saadun valon väristä, laskivat tulokset tasaisesti kokeen edetessä.