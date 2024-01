Yksittäisillä käyttäjille suunnattu kuukausimaksullinen Copilot Pro tarjoaa Microsoft Copilotin edistyneimmät ominaisuudet

Microsoft julkisti uuden Copilot Pro -tekoälyapurin, joka tuo Copilotin laajennetut ja edistyneimmät tekoälytoiminnot yksittäisille käyttäjille.

Tavallista Microsoft Copilotia voi käyttää ilmaiseksi, kun taas Copilot Pro on kuukausimaksullinen versio. Copilot Pro on välittömästi tullut saataville osassa markkinoita hintaan 20 dollaria kuussa per käyttäjä. Saatavuus Suomessa tarkentuu myöhemmin.

Copilot Pro muistuttaa ChatGPT Plus -tilausta, joka maksaa saman verran.

Tavallisessa Copilotissa pääsee käyttämään GPT-4:ää, kun taas Prolla saa pääsyn uusimpiin kielimalleihin, kuten tästä päivästä alkaen OpenAI:n GPT-4 Turboon, joka takaa nopean suorituskyvyn myös verkon ruuhka-aikoina. Käyttäjä voi myös optimoida käyttäjäkokemusta vaihtelemalla eri kielimallien välillä.



Prolla voi myös luoda nopeammin kuvia yksityiskohtaisemmalla kuvanlaadulla ja myös vaakakuvaformaattina Designerin Image Creatorilla (entinen Bing Image Creator). Lisäksi käyttöön saa Copilot GPT Builderin (tulossa pian), jolla voi rakentaa oman Copilot GPT:n, eli tiettyyn aiheeseen erikoistuneen Copilotin.

Copilot Pro toimii kaikilla laitteilla eli Windowsilla, älypuhelimilla sovelluksen kautta ja Macilla.

Lisäksi jos käytössä on maksullinen Microsoft 365 Personal- ja Family-tilaus, Copilotin saa avukseen Wordiin, Exceliin, PowerPointiin, Outlookiin ja One Noteen PC:llä, Macilla kuin iPadillakin.

Samalla Microsoft kertoo, että Copilot for Microsoft 365, joka tuli saataville ensimmäisille yrityksille käyttöön marraskuussa 2023, on nyt saatavilla kaikenkokoisille yrityksille ilman käyttöoikeuksien minimimäärää.

Lisäksi ohjelmistojätti ilmoittaa, että Copilot for Microsoft 365:n suomen kielen tuki on saapumassa vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Microsoft on panostanut vahvasti tekoälyyn, ja se on myös kannattanut, sillä Microsoft on jälleen maailman arvokkain yhtiö.