Asus Zenbook Duo -kannettavassa on kaksi 14 tuuman OLED-näyttöä

Perinteisessä kannettavassa tietokoneessa on yksi näyttö ja alaosio, jossa on näppäimistö. Nykyään tarjolla on kuitenkin perinteisestä poikkeavia vaihtoehtoja, ja uuden sellaisen Asus julkaisi CES 2024 -tapahtumassa.

Asus on jo muutaman vuoden ajan tarjonnut kannettavaa tietokonetta, jossa on tavallinen suuri näyttö ja toinen, pienempi näyttö näppäimistön yläpuolella.

Uudessa Zenbook Duossa (UX8406) on kuitenkin kaksi suurempaa näyttöä. Ne ovat kumpikin 14-tuumaisia.

Zenbook Duoa voi käyttää perinteisenä kannettava, sillä fyysinen näppäimistö kiinnittyy tukevasti toisen näytön päälle magneeteilla ja POGO-pinniliitännän avulla, joka myös lataa näppäimistön samalla.

Kun näppäimistön ottaa irti, alta paljastuu toinen näyttö. Kumpikin näyttö on siis 14-tuumainen. Näyttöjen osalta vaihtoehtoja on kaksi. Paremmassa mallissa kumpikin OLED-näyttö käyttää 2880 x 1800 tarkkuutta, mutta tarjolla on myös 1920 x 1200 tarkkuuden vaihtoehto.



Molemmissa vaihtoehdoissa näyttöjen virkistystaajuudet yltävät 120 hertsiin, kirkkaus 500 nitiin ja näytöille on annettu DisplayHDR True Black 500 -sertifikaatti. Näytöt tukevat kosketusta, ja ohjelmiston osalta Asus esimerkiksi mahdollistaa toisen näytön muuttamisen kosketusnäytöksi ja kummankin näytön erillisen kirkkauden säädön.

Mikäli näppäimistöä ei pidä kiinni koneessa, voi sitä käyttää langattomasti Bluetoothin ansiosta. Näin kahdesta näytöstä saa enemmän irti, sillä koneen voi asettaa vaikkapa vaakatasoon, sillä koneen takana on oma tukijalka.

Ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan Zenbook Duo muistuttaa vahvasti Lenovon Yoga Book 9i -konetta, mutta erojakin näistä löytyy. Esimerkiksi Zenbook Duon näppäimistö on hieman monipuolisempi, mutta Yoga Book 9in sarana mahdollistaa koneen kääntymisen telttatilaan, kun taas Duo kääntyy enintään 180 astetta eli tasaiseksi.

Suorituskyvystä Zenbook Duossa vastaa Intel Core Ultra -suoritin. Vaihtoehtoja ovat Ultra 9 185H, Ultra 7 155H ja Ultra 5 125H. Tallennustilaa on jopa 2 teratavua ja RAM-muistia jopa 32 gigatavua.

Liitäntöjen osalta tarjolla on kaksi Thunderbolt 4 USB-C -liitäntää, USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 ja ääniliitäntä. Laitteesta löytyy myös kaiuttimet, mikrofoni, Full HD -kamera, Wifi 6E ja Bluetooth 5.3.

Kokonaisuus painaa 1,35 kiloa.

Asuksen tiedotteen mukaan Zenbook Duo tulee pian saataville Pohjoismaissa.

Kirjoitushetkellä Asuksen verkkokaupassa on listattu yksi malli, jossa on Intel Core Ultra 7 -prosessori, 2880 x 1800 pikselin tarkkuuden näytöt, 32 gigatavua RAM-muistia ja teratavun verran tallennustilaa. Tämän kokonaisuuden hinnaksi kerrotaan 2399 euroa.