Lenovon kahden näytön kannettava nyt myynnissä Suomessa

Lenovo esitteli tämän vuoden CES-messuilla uudenlaisen ja erottuvan Yoga Book 9i -kannettavan tietokoneen, jossa ei ole ollenkaan perinteistä näppäimistöä, sillä näppäimistö on korvattu näytöllä. Suomessa tämä kyseinen laite on hiljalleen saapunut myyntiin ja sen toimitukset aloitetaan pian.

Suomessa Yoga Book 9i on myynnissä muutamilla jälleenmyyjillä ja se maksaa 2399 euroa. Gigantilla toimitukset aloitetaan 27.6., Powerilla 14.7. ja Verkkokauppa.comilla toimitukset aloitetaan elokuun alussa.

Laitteessa on siis kaksi näyttöä. Kumpikin OLED-näyttö on kooltaan 13,3 tuumaa ja käyttää 2.8K-tarkkuutta. Ne toimivat 60 hertsin virkistystaajuudella.





Näytöt tukevat kosketusta ja tarvittaessa toinen näytöistä muuttuu virtuaaliseksi näppäimistöksi. Lenovo toimittaa koneen mukana myös Bluetooth-näppäimistön, joka kiinnittyy toisen näytön päälle magneettien avulla. Mukana tulevan telineen avulla näppäimistöä voi käyttää irrallisena, jolloin kumpikin näytöistä on käytettävissä sisällön näyttämiseen.

Suorituskyvystä vastaa Intel Core I7-1355U -suoritin, RAM-muistia on 16 gigatavua ja tallennustilaa löytyy teratavun verran. Koneessa on kolme USB-C -porttia, Wifi 6E, Bluetooth 5.2 ja Windows Hello -tuki. Kone hyödyntää Windows 11 -käyttöjärjestelmää ja Lenovon omia käyttöä helpottavia toimintoja.