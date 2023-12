Suoratoistosta tuli sokkelo, joka kasvattaa piratismia ja DVD-levyjen myyntiä

Spotify tuhosi käytännössä laajamittaisen musiikin piratismin - ja piratismi ei ole koskaan musiikkialalle enää merkittävissä määrin palannut, vaikka ehkä otsikoista voisi toisinaan muuta päätelläkin.

Elokuville ja sarjoille kävi pitkälti samoin, kun Netflix aikanaan aukesi Suomessakin. Videovirtaa suoratoistona tarjoava jättiläinen ehti olla hyvän tovin yksinvaltiaana ja sen valikoima tuntui kattavan varsin hyvin tavallisten kuluttajien tarpeet.

DVD- ja Blu-ray -levyjen myynti romahti ja vuonna 2021 fyysisiä elokuvatallenteita myytiin enää 13 miljoonalla eurolla. Esimerkkinä käyköön vuosi 2022 (PDF), jolloin eniten myytyä elokuvaa (007: No Time to Die) myytiin fyysisenä tallenteena vajaa 9000 kappaletta.



Mutta sitten kehitys musiikin ja videopalveluiden välillä repesi, johtuen alojen täysin erilaisesta toimintamallista. Musiikissa samoja kappaleita kuunnellaan aina vain uudestaan ja uudestaan, kun taas videomuodossa sisällöt ovat pääosin kertakulutushyödykkeitä.

Tästä perustavanlaatuisesta erosta johtuen musiikin suoratoistopalveluilla on tärkeää tarjota käyttäjilleen mahdollisimman laajaa valikoimaa. Videopalveluissa taas ainoastaan omalle alustalle tarjolla olevat sisällöt ovat avain asiakkaiden pitämiseksi alustan asiakkaina.

Musiikkipalveluissa siis palveluilla on keskenään lähes identtinen valikoima - ja ne kilpailevat keskenään hinnalla ja palvelun ominaisuuksilla, eivät niinkään sisällöllä. Videopalveluissa taas tilanne on täysin päinvastoin - kuluttaja hyväksyy kehnosti teknisesti toimivankin palvelun, jos se on ainoa paikka, josta oman lempisarjan uudet jaksot löytyvät.

Videopalveluissa tämä on johtanut siihen, että palveluita on valtavasti - ja sisältö on ripoteltu niihin, yksinoikeuksilla. Jos haluat seurata kuutta suosittua sci-fi -sarjaa, joudut tilaamaan kuutta eri suoratoistopalvelua. Kun samalla sijoittajien paineiden alla suoratoistopalveluiden hinnat ovat lähteneet nousukiittoon, saattaa tililtä kadota helposti jo 70-90 euroa kuukaudessa pelkästään videopalveluiden kuukausimaksuihin.

Tilanne on johtanut kahteen ilmiöön: ensinnäkin elokuvien ja TV-sarjojen piratismi on jälleen nousussa, joskaan ei vielä lähellekään 2010-luvun alun tasoa. Toisekseen perinteisten, fyysisten elokuvatallenteiden myynti on varovaisesti nostamassa päätään.

Tai ainakin Ylen tekemän jutun mukaan viimeiset mohikaanit, eli fyysisiä tallenteita myyvät yritykset, ovat nähneet vuoden 2023 aikana selkeää piristymistä sekä DVD- että Blu-ray -elokuvien myynnissä.

Haastatellut kauppiaat kertovat osasyyksi juurikin sisällön löytämisen vaikeuden suoratoistojen villistä lännestä ja toisekseen keräilyn. Keräilyyn yhdistyy toki myös pieni nörttikulma, sillä 4K -tarkkuuden Blu-ray -elokuvat tarjoavat edelleen parempaa kuvanlaatua kuin yksikään suoratoistopalvelu.



Helpoin ratkaisu olisi tietysti se, että videoiden maailmassa päädyttäisiin samaan maailmaan, jossa musiikissa ollaan - eli yhdestä suoratoistopalvelusta löytäisi aivan kaiken (tai lähes). Tähän tuskin tullaan koskaan päätymään, koska TV- ja elokuvatuotantojen rahoitus- ja kustannusrakenne on täysin eri kuin musiikissa. Musiikkia syntyy palveluiden näkökulmasta "ilmaiseksi" (ja vain kuunteluista maksetaan), mutta videosisällöt palvelut joutuvat ostamaan kovalla rahalla etukäteen (joko ulkopuolelta tai tuottamaan ne itse).