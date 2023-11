Singles Day 2023 - Lista parhaista tarjouksista

Singles' Day tarjouspäivä on rantautunut länsimaihin alunperin Aasiasta, jossa sitä on vietetty jo vuosien ajan. Suomeen kampanja saapui muutama vuosi sitten - ja on kasvanut sen jälkeen vuosi vuodelta. Päivää vietetään oikeasti 11.11. mutta etenkin Suomessa, kaupat ottavat etukenoa ja julkistavat tarjouksiaan jo päivää, kahtakin aiemmin.

Singles' Dayn ollessa varsin lähellä vuoden tärkeintä alennusmyyntipäivää eli Black Fridayta, kannattaa olla hieman skeptinen tarjoushintojen kanssa. Eli ovatko tarjoukset todellisia, vai onko kyseessä hinta, jota on nostettu hieman aiemmin - ja laskettu Singles Dayn ajaksi, jotta saadaan isoja alennusprosentteja.

Kävimme läpi puhelinten ja älykellojen osalta tarjoukset, mitä silmiimme osui ja tarkistimme paljonko ne ovat maksaneet viimeisen kolmen kuukauden aikana. Nostimme tähän listalle poiminnat tuotteista, joissa hinta on aivan oikeastikin nyt edullisempi kuin aiemmin.

Singles' Day -tarjoukset

Samsung Galaxy S21 FE (128GB)



OnePlus Nord 2T (128GB)



Samsung Galaxy Z Flip4 (256GB)



OnePlus 10T (256GB)



Google Pixel 7 (256GB)



Motorola Edge 30 Neo (128GB)



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.