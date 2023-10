Google haun etusivu saattaa kokea muutoksen - Discover-näkymä testissä

Google Discovery -näkymä on tuttu Android-puhelimien kotinäytöiltä ja Chrome-selaimen mobiiliversiosta. Tähän asti Google Haun etusivu selaimella on ollut hyvin yksinkertainen, mutta nyt Google on mahdollisesti tuomassa Discoveryn myös selaimen haun etusivulle.

MSPoweruser -sivusto kertoo testistä, jossa Google on lisännyt hakupalkin alapuolelle Discover-näkymän. Tämä näkymä näyttää käyttäjän toimiin ja kiinnostuksiin perustuvaa sisältöä, jota voivat olla uutiset tai vaikkapa YouTube-videot.

Kuvakaappauksen mukaan tarjolla on myös säätiedot, urheilutulos ja pörssitietoja.





Google Discover -näkymä Google Haun etusivulla. Kuva: MSPoweruser.



Google on vahvistanut testin The Vergelle, kertoen kyseessä olevan testistä, joka näkyy osalle käyttäjistä Intiassa.

Muutos olisi merkittävä uutisten tarjoamisen kohdalla, sillä google.com on maailman vierailluin verkkosivusto. Hiljattain Suomessa hakukonejätin toisen uutispalvelun kohdalla tapahtui muutos, kun Google avasi News -uutispalvelunsa Suomessa.